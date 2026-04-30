Senado impõe derrota inédita a Lula com rejeição de Jorge Messias ao STF

Rejeição de Jorge Messias ao STF escancara articulação de Alcolumbre, influência de Moraes, pressão popular e cálculo eleitoral no Congresso

Rejeição no Senado revela disputa de poder e articulação nos bastidores

A rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal marcou um dos episódios mais contundentes da atual relação entre Executivo e Legislativo. O resultado, consolidado na noite de quarta-feira (29), foi interpretado por aliados do governo como o desfecho de uma articulação política que já vinha sendo construída nos bastidores.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria sinalizado previamente que a indicação não prosperaria — e, segundo relatos, exerceu controle direto sobre o processo de votação. A derrota evidenciou que, mais do que uma sabatina técnica, a análise do nome se transformou em uma disputa de poder dentro do Congresso.

Alcolumbre, Moraes e resistência interna pesaram contra Messias

Nos bastidores, a avaliação de aliados do governo é que houve uma convergência de interesses contrários à indicação. De um lado, a atuação política de Alcolumbre; de outro, resistências dentro do próprio STF, com menções ao ministro Alexandre de Moraes como um dos nomes que não veriam com bons olhos a chegada de Messias à Corte.

Essa combinação criou um ambiente desfavorável que ultrapassou o campo político tradicional e atingiu também a esfera institucional. Senadores relataram, inclusive, que não tinham autonomia para votar a favor do indicado, reforçando a percepção de centralização da articulação.

Grupo de Flávio Bolsonaro transforma votação em embate político

Outro fator determinante foi a atuação do grupo ligado ao senador Flávio Bolsonaro. A estratégia foi clara: converter a votação em um símbolo de enfrentamento direto ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A movimentação teve êxito ao mobilizar parlamentares e consolidar uma narrativa de oposição. O episódio também reforça o peso do fator eleitoral, especialmente diante da projeção de candidaturas futuras e da reorganização de forças para as próximas disputas nacionais.

Pressão popular e redes sociais influenciaram decisão

Senadores da oposição e do Centrão relataram uma intensa mobilização popular contra a indicação. Mensagens em massa por WhatsApp, e-mails e campanhas nas redes sociais pressionaram diretamente os gabinetes parlamentares.

A comparação feita por alguns congressistas remete ao ambiente vivido durante o Impeachment de Dilma Rousseff, indicando um nível elevado de engajamento público.

Entre os nomes que impulsionaram essa mobilização, destaca-se o deputado Nikolas Ferreira, que fez campanha aberta contra Messias. Além disso, relatos indicam que setores do mercado financeiro também atuaram nos bastidores, pressionando pela rejeição.

Caso Banco Master surge como elemento de tensão adicional

Outro componente relevante foi o chamado “caso Banco Master”, citado por fontes como um fator indireto de pressão. A expectativa de delações envolvendo figuras do Centrão teria aumentado o desconforto de parlamentares com o governo.

Esse cenário ampliou a desconfiança política e contribuiu para o alinhamento de interesses contrários à indicação, reforçando o ambiente adverso enfrentado por Messias.

Planalto reconhece falhas e identifica traições na base

Após a derrota, o Palácio do Planalto passou a fazer uma autocrítica. Auxiliares de Lula reconhecem que houve falhas na articulação política e dificuldade em mapear o cenário real de votos.

O placar final — com apenas 34 votos favoráveis — foi interpretado como um indicativo claro de traições dentro da base aliada, incluindo partidos que formalmente integram o governo.

Durante a sessão, houve tentativa de adiar a votação, mas a iniciativa foi barrada por Alcolumbre, consolidando a derrota.

Lula mantém prerrogativa e prepara nova indicação ao STF

Apesar do revés, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou que não pretende abrir mão de indicar um novo nome ao STF. A decisão reforça a disposição do governo de manter sua influência na composição da Corte.

A expectativa, segundo interlocutores, é que uma nova indicação seja feita nas próximas semanas. Lula também indicou que não pretende ceder a pressões políticas na escolha do próximo candidato.

Nos bastidores, chegou-se a cogitar novos destinos para Messias, como o Ministério da Justiça, mas não há definição oficial.