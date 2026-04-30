Itaquá distribui uniformes a mais de 40 mil estudantes da rede municipal

Kits contemplam estudantes da creche, pré-escola, ensino fundamental e EJA

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está realizando a entrega dos novos uniformes escolares para 40.160 estudantes da rede municipal de ensino, contemplando turmas da creche, pré-escola, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Cada estudante está recebendo composto por camiseta e bermuda, garantindo conforto e padronização no ambiente escolar. “A entrega dos uniformes representa economia para os pais e mais dignidade para as nossas crianças, que podem frequentar a escola com mais conforto e igualdade”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

A distribuição ocorre de forma gradual nas escolas, seguindo um cronograma definido por cada unidade. “Nosso objetivo é oferecer não apenas ensino de qualidade, como também as condições adequadas para o desenvolvimento dos estudantes”, destacou a chefe da pasta, Maria Cristina Perpetuo.

Em breve, também serão entregues os uniformes de inverno, que incluem camiseta de manga longa, calça e blusa de moletom. Os pais ou responsáveis serão informados pelas unidades escolares sobre as datas de retirada.

Ao todo, mais de 250 mil peças estão sendo distribuídas. “A distribuição dos uniformes é resultado de planejamento e responsabilidade com a educação pública, garantindo que todos os estudantes da rede sejam atendidos com eficiência”, completou o secretário de Governo, Hugo Santos.