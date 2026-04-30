Caso PC Siqueira ganha nova reviravolta com perícia que aponta possível homicídio

Laudo independente contesta versão oficial de suicídio e leva Ministério Público a pedir nova análise no caso do influenciador

Nova perícia questiona conclusão oficial sobre a morte

A morte do influenciador digital PC Siqueira voltou ao centro do debate após a divulgação de um laudo pericial independente que contesta a versão oficial de suicídio. O documento, elaborado a pedido da família, sustenta que o influenciador pode ter sido vítima de homicídio por estrangulamento.

O caso remonta a dezembro de 2023, quando ele foi encontrado morto em seu apartamento na Zona Sul de São Paulo, aos 37 anos. À época, os laudos do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística apontaram suicídio por enforcamento com uma cinta.

Agora, a divergência entre os laudos reacende dúvidas e mantém o caso em aberto.

Perícia particular aponta estrangulamento com fio

O parecer técnico independente afirma que as marcas no pescoço do influenciador são incompatíveis com o uso da cinta mencionada na investigação oficial. Segundo o perito responsável, os sinais seriam mais compatíveis com um objeto fino, como um fio de fones de ouvido.

O material citado foi recolhido posteriormente pelos advogados da família e entregue à polícia. A análise sustenta que houve asfixia mecânica provocada por estrangulamento, e não enforcamento, o que muda completamente a interpretação do caso.

Apesar disso, o laudo não aponta autoria nem circunstâncias detalhadas do suposto crime.

Ministério Público pede nova análise pericial

Diante da contradição entre os laudos, o Ministério Público determinou que a Polícia Civil realize uma nova análise técnica. O fio de fones de ouvido será comparado com os registros fotográficos feitos no momento da perícia inicial.

Como o corpo não pode mais ser examinado diretamente, já que se passaram mais de dois anos desde a morte, os peritos irão trabalhar com imagens e documentos produzidos na época.

O objetivo é esclarecer qual versão tem maior respaldo técnico e científico.

Investigação segue aberta e inclui novas hipóteses

A Justiça já havia determinado, no fim de 2025, a continuidade das investigações. O inquérito, inicialmente concluído como suicídio, não foi arquivado de forma definitiva.

Com isso, novas linhas de apuração passaram a ser consideradas, incluindo hipóteses como homicídio, indução ao suicídio e omissão de socorro.

Até o momento, não há suspeitos formalmente identificados, e o caso segue sob análise da Polícia Civil, do Ministério Público e do Judiciário.

Depoimentos e reconstituição levantam inconsistências

Testemunhas ouvidas ao longo da investigação relataram versões que apresentam divergências, especialmente em relação ao momento em que o influenciador teria sido encontrado e ao pedido de socorro.

A ex-namorada de PC Siqueira afirmou que presenciou o enforcamento e tentou evitar a morte, mas não conseguiu. Uma vizinha relatou ter ajudado a cortar o objeto utilizado para suspendê-lo.

Uma reconstituição foi realizada em janeiro de 2026 para tentar esclarecer a dinâmica dos fatos, além de uma acareação entre testemunhas.

As inconsistências nos relatos são um dos pontos que sustentaram a reabertura do caso.

Defesa nega envolvimento e reforça validade de laudos oficiais

A defesa da ex-namorada do influenciador afirma que não há elementos técnicos que a vinculem ao caso. Em nota, destaca que os laudos oficiais foram produzidos por órgãos públicos com critérios técnicos e imparcialidade.

Também argumenta que pareceres particulares, por serem contratados por uma das partes, não possuem o mesmo peso institucional.

A investigação segue sob sigilo, o que limita a divulgação de detalhes adicionais.

Trajetória e impacto de PC Siqueira

PC Siqueira foi um dos pioneiros na produção de conteúdo digital no Brasil, alcançando grande popularidade no YouTube e participando de projetos na televisão.

Nos últimos anos, sua carreira foi marcada por controvérsias e investigações, que impactaram sua imagem pública.

Após sua morte, familiares pediram respeito ao luto e informaram a produção de um projeto sobre sua trajetória.