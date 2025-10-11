Search
Morre Roberto Martinelli, aos 68 anos, uma das grandes figuras políticas de Ferraz de Vasconcelos

Faleceu na manhã deste sábado, dia 11, aos 68 anos, Roberto Martinelli, uma das personalidades mais conhecidas e respeitadas da política ferrazense.

Martinelli vinha lutando contra um câncer, mas infelizmente não resistiu. Sua partida deixa uma grande lacuna na história política e social do município.

Ao longo de sua trajetória, foi reconhecido pelo compromisso com o desenvolvimento da cidade e pelo relacionamento próximo com a comunidade. Entusiasta da TV Cenário, Martinelli participou e apoiou todas as edições do Prêmio Destaques, sendo sempre presença marcante nos eventos.

Ele deixa esposa e filhos, além de inúmeros amigos e admiradores que hoje lamentam profundamente sua perda.

O velório e o sepultamento ainda não tiveram os detalhes divulgados.
Em breve, mais informações.

