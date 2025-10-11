Trump anuncia tarifa de 100% sobre produtos chineses e aumenta tensão comercial entre EUA e CHINA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10) a imposição de uma tarifa de 100% sobre todos os produtos importados da China, em mais um capítulo da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A medida está prevista para entrar em vigor no dia 1º de novembro de 2025, mas pode ser antecipada, segundo o próprio mandatário.

Trump justificou a decisão alegando que o governo chinês vem adotando práticas “injustas e agressivas” no comércio internacional, especialmente no setor de terras raras e outros insumos estratégicos para a indústria tecnológica. O presidente acusou Pequim de violar convenções globais e de utilizar o comércio como ferramenta de pressão política e econômica.

Além da nova tarifa, o governo norte-americano também anunciou que irá impor restrições à exportação de softwares considerados “críticos”, com o objetivo de proteger a segurança nacional e reduzir a dependência de produtos e tecnologias chinesas.

O anúncio foi feito por Trump em sua conta na rede social X (antigo Twitter), onde ele declarou que “os Estados Unidos não serão mais explorados” e que não há planos, por enquanto, de um encontro com o presidente chinês Xi Jinping.

A decisão deve gerar fortes impactos no comércio global, elevando tensões diplomáticas e podendo encarecer diversos produtos no mercado internacional, principalmente no setor tecnológico. Analistas preveem que a medida pode desencadear novas retaliações da China, ampliando a instabilidade nas relações entre os dois países.