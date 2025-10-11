Show de Nattan neste sábado terá entrada livre na Festa da Uva em Ferraz

Os fãs do cantor Nattan, um dos maiores fenômenos do forró e piseiro da atualidade, já podem se preparar para uma noite inesquecível! Neste sábado (11), o artista se apresenta na Festa da Uva, em Ferraz de Vasconcelos, prometendo agitar o público com grandes sucessos, entre eles o hit “Tem cabaré essa noite”.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos anunciou que não será necessário ingresso para acessar a pista do evento neste sábado. Ou seja, o acesso será totalmente livre para quem quiser curtir o show.

O evento faz parte da programação especial da Festa da Uva, que vem movimentando a cidade com atrações musicais, barracas de comidas típicas e apresentações culturais.

Com a liberação da entrada, a expectativa é de recorde de público para o show de Nattan, conhecido por sua energia contagiante e carisma nos palcos.