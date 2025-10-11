Segundo dia da 41ª Festa da Uva Fina reúne grande público e show inesquecível de Bruno e Marrone

A 41ª edição da tradicional Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos segue a todo vapor. Nesta sexta-feira (10), o Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel Jr. (antigo Birutão), foi palco de mais uma noite de muita música, alegria e diversão para o público ferrazense e visitantes.

A programação do segundo dia começou com a animação do DJ Baratão, que colocou o público para dançar com uma mistura de ritmos de sucessos. Em seguida, o sertanejo tomou conta do palco com as apresentações de Marcos & Bueno e Carlos Gabriel, aquecendo a plateia para o show mais aguardado da noite.

O momento mais esperado veio com a chegada da consagrada dupla Bruno & Marrone, que abriu o espetáculo com a canção “Inevitável”. Durante a apresentação, os artistas relembraram grandes sucessos da carreira, como “Choram as Rosas”, “Amor de Carnaval”, “Por um Minuto”, “Se Não Tivesse Ido”, “Te Amar Foi Ilusão” e “Agora Vai”, levando o público a cantar em coro do início ao fim.

Além da programação musical, a festa contou com um forte esquema de segurança envolvendo a Cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Civil. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), bombeiros civis e a Guardiã Maria da Penha também estiveram de prontidão durante todo o evento.

A Coordenadoria da Mulher e a Casa da Mulher Paulista Ferrazense marcaram presença com a campanha “Não é Não!”, reforçando o combate ao assédio e a qualquer forma de violência de gênero, promovendo conscientização e respeito ao público feminino.

A Festa da Uva Fina segue até o dia 14 de outubro, data em que Ferraz de Vasconcelos celebra seu aniversário, com uma programação musical diversificada. Os próximos dias contam com shows de Nattan (11), Ana Castela (12), Leonardo (13) e Fernandinho (14).

Além das atrações nacionais, a Prefeitura também está valorizando os artistas locais, que têm se apresentado nas aberturas dos shows principais, mostrando o talento ferrazense ao grande público.