Ajuda humanitária começa a chegar a Gaza após novo cessar-fogo e promessa de libertação de reféns

Os primeiros comboios de ajuda humanitária começaram a chegar a Gaza neste domingo (12), após a entrada em vigor de um novo cessar-fogo e o compromisso do Hamas de libertar reféns israelenses até a manhã de segunda-feira. A trégua encerra, ao menos temporariamente, dois anos de uma guerra devastadora que deixou a Faixa em ruínas.

Com a suspensão dos combates, organizações internacionais intensificam os esforços de socorro à população. Segundo os termos da primeira fase do acordo, cerca de 600 caminhões com alimentos, medicamentos, tendas e combustível deverão entrar diariamente no território — todos sujeitos à inspeção das forças israelenses antes de cruzar a fronteira.

No lado egípcio da passagem de Rafah, dezenas de caminhões já aguardam liberação. O Crescente Vermelho Egípcio informou que os veículos transportam suprimentos médicos, cobertores, alimentos e combustível, itens essenciais diante da crise humanitária agravada pelo bloqueio imposto por Israel.

A guerra provocou deslocamento forçado de 90% da população palestina, e boa parte dos que retornam agora às suas cidades encontra apenas escombros. Nos últimos meses, a ONU e parceiros conseguiram entregar apenas 20% da ajuda necessária, devido aos intensos combates, ao fechamento das fronteiras e às rígidas restrições impostas por Israel.

Além das dificuldades logísticas, as organizações humanitárias enfrentaram saques, bombardeios e a destruição de infraestrutura essencial, o que comprometeu o fornecimento de alimentos, água potável e atendimento médico básico.