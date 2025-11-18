Dia do Ativismo em Ferraz terá palestras, capacitações, debates e oficinas

A Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos fará uma programação especial sobre o Dia do Ativismo neste mês de novembro na cidade. Durante esse período, a Coordenadoria da Mulher e a Casa da Mulher promoverão uma programação diversificada, incluindo palestras, debates, oficinas e capacitações, com foco na prevenção da violência e no fortalecimento da rede, essenciais para o enfrentamento das múltiplas violências que acometem mulheres e meninas.

A data destaca o Dia do Ativismo, uma campanha global dos “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, que ocorre em todo o país, do dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) a 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos). O período serve como uma mobilização para conscientizar a sociedade sobre as diversas formas de violência contra mulheres e meninas, além de promover ações de prevenção e combate. Para o ano de 2025, a ONU Mulheres definiu como tema central: “Unidos para acabar com a violência digital contra todas as mulheres e meninas”, enfatizando a importância da conscientização e do enfrentamento tanto da violência online quanto da violência offline, além da promoção da igualdade de gênero.

Na imagem 2 mulheres com a camiseta do movimento “diga não”

Movimento para conscientização

Para a coordenadora-executiva da Mulher, Juliane Gallo, as atividades são importantes para conscientizar a população e reforçar políticas de acolhimento e contra qualquer forma de violência à mulher: “Preparamos esta programação especial em parceria com a rede de atendimento à mulher com o objetivo de capacitar os serviços e envolver todos nesta questão. É um assunto que vem ganhando visibilidade”, afirmou.

No município haverá uma capacitação no próximo dia 25 de novembro com a Defensoria Pública, representando o Estado; a Coordenadoria da Mulher e a Casa da Mulher Paulista Ferrazense com o tema “Encontros de Capacitação da Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica”. A ação será realizada na sede da Defensoria Pública, na rua Carlos Gomes, 215, na Vila Romanópolis, das 13h30 às 17 horas.

Sobre assédio no trabalho

Uma outra atividade realizada em parceria pela Coordenadoria da Mulher com a Secretaria de Administração será a capacitação “Assédio no Trabalho, “Não é Não” e também sobre o sinal que ajuda a identificar vítimas em potencial, dinâmica, roda no serviço público, incluindo módulo sobre assédio digital (mensagens, redes e Ghosting). A capacitação será voltada aos servidores municipais. Será no auditório da Prefeitura de Ferraz, a partir das 10 horas

Também haverá uma data específica em alusão ao Dia da Consciência Negra, na Casa da Mulher. O evento será realizado pelo Conselho Municipal da Mulher (CMDM) e Conselho de Promoção e Igualdade Racial com parceria da Casa da Mulher. Haverá atividades e palestra no próximo dia 28 de novembro, das 13 às 16 horas.