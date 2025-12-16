“Cuidado ao mexer com um venezuelano”, diz Maduro ao presidente eleito do Chile José Antonio Kast

Ditador venezuelano critica discurso anti-imigração de Kast, chama líder chileno de “nazista” e faz alerta sobre tratamento a migrantes

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, fez duras críticas ao presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, e emitiu um alerta direto sobre possíveis ações contra imigrantes venezuelanos que vivem no país. A declaração ocorreu durante um pronunciamento oficial do governo venezuelano, na segunda-feira (15), e elevou o tom da tensão política entre Caracas e Santiago.

Maduro chama Kast de “nazista” e faz ameaça velada

Em discurso televisionado, Maduro acusou Kast de ser um “nazista pinochetista” e afirmou que o futuro presidente chileno deve ter cuidado ao lidar com cidadãos venezuelanos.

Segundo o líder venezuelano, qualquer ação contra imigrantes de seu país teria consequências. Ele afirmou que os venezuelanos “devem ser respeitados” e fez um alerta direto ao presidente eleito, insinuando possíveis reações caso haja perseguição aos migrantes.

Apesar do tom agressivo, Maduro declarou que a Venezuela não pretende interferir nos assuntos internos do Chile, embora tenha reforçado que os direitos dos migrantes devem ser preservados.

Críticas à política migratória prometida por Kast

José Antonio Kast, que venceu o segundo turno das eleições presidenciais chilenas no domingo (14), defende uma política rígida de combate à imigração irregular. Entre suas propostas estão:

Expulsão de todos os imigrantes em situação irregular

Criação de uma força policial especializada em imigração

Construção de muros, cercas e barreiras na fronteira

Incentivo para que migrantes deixem o país antes de sua posse

Kast tomará posse em março de 2026 e já indicou que a repressão à imigração ilegal será uma das prioridades de seu governo.

Histórico político do presidente eleito

Kast é um nome conhecido da direita chilena e já havia disputado outras eleições presidenciais sem sucesso. Ele mantém um discurso conservador, com críticas frequentes ao aborto, à criminalidade e à imigração, além de histórico de apoio político e familiar ao regime do ex-ditador Augusto Pinochet.

Essas posições foram usadas por Maduro como base para os ataques verbais, nos quais o líder venezuelano associou o presidente eleito chileno a ideologias extremistas.

Ataques também a Gabriel Boric

Durante o pronunciamento, Maduro também criticou o presidente chileno cessante, Gabriel Boric, afirmando que sua gestão teria aberto caminho para o retorno da direita ao poder no Chile. Segundo ele, falhas do atual governo explicariam a vitória de Kast nas urnas.

Repercussão internacional

As declarações de Maduro aumentam a expectativa de tensões diplomáticas entre Venezuela e Chile nos próximos meses, especialmente diante do cenário migratório. O Chile abriga uma grande comunidade de venezuelanos que deixaram o país nos últimos anos em busca de melhores condições de vida.

A postura do novo governo chileno em relação à imigração e a resposta de Caracas devem influenciar o relacionamento entre os dois países a partir de 2026.