Após instabilidades, INSS faz manutenção e suspende atendimentos no país

Manutenção nos sistemas previdenciários derruba site, aplicativo, telefone 135 e fecha agências temporariamente após instabilidades recentes

Os principais serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficarão temporariamente indisponíveis a partir desta terça-feira (27), afetando milhões de segurados em todo o país. A interrupção ocorre em razão de uma manutenção programada nos sistemas previdenciários, considerada necessária pelo governo federal após uma sequência de falhas no funcionamento das plataformas digitais do órgão.

Segundo o INSS, a paralisação atinge o site e o aplicativo Meu INSS, além da Central Telefônica 135, com início às 19h desta terça-feira e previsão de normalização até o dia 31 de janeiro. Durante esse período, também não haverá atendimento presencial nas agências da Previdência Social nos dias 28, 29 e 30.

Atualização tecnológica motiva interrupção

De acordo com o governo federal, a suspensão temporária dos serviços ocorre para permitir uma atualização estrutural conduzida pela Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da Previdência Social. O processo envolve a migração de dados para uma infraestrutura mais moderna, considerada essencial para ampliar a estabilidade, a segurança das informações e a capacidade de atendimento simultâneo aos usuários.

A modernização passou a ser tratada como prioritária após o sistema registrar dificuldades recorrentes de acesso, especialmente no aplicativo e no portal Meu INSS, que concentram a maior parte da demanda dos segurados.

Instabilidades recentes sobrecarregaram o sistema

Desde o dia 19 de janeiro, usuários relataram falhas constantes, como erros de login, lentidão no carregamento de páginas e dificuldade para consultar benefícios ou emitir extratos. Segundo a Dataprev, os problemas ocorreram em meio a um aumento considerado atípico no número de acessos às plataformas previdenciárias.

Enquanto a média diária costuma girar em torno de 3,5 milhões de acessos, o sistema chegou a registrar mais de 10 milhões de usuários em dois dias consecutivos, o que provocou sobrecarga e instabilidade generalizada.

Aumento da procura por serviços previdenciários

O pico de acessos foi atribuído a uma combinação de fatores. Entre eles, o reajuste do salário mínimo, que ampliou a busca por informações sobre benefícios e empréstimos consignados, além do aumento nos pedidos de desbloqueio de crédito, que passaram a exigir validação biométrica.

Outro fator decisivo foi a concentração de acessos após o anúncio da manutenção programada, quando muitos segurados tentaram resolver pendências antes da interrupção total dos serviços.

Atendimento presencial será remarcado

O INSS informou que segurados com atendimento presencial agendado para os dias 28, 29 ou 30 de janeiro não terão prejuízos. As consultas e perícias serão remarcadas automaticamente, com novas datas disponíveis para consulta após a retomada dos sistemas.

Segundo o órgão, quem preferir poderá solicitar o reencaixe em dias úteis, utilizando o aplicativo Meu INSS ou a Central 135 assim que os canais voltarem a operar.

Medidas para reduzir impactos aos segurados

Para amenizar os efeitos da paralisação, o INSS realizou mutirões de atendimento nos fins de semana anteriores, antecipando serviços que estavam agendados para o período da manutenção. A estratégia teve como objetivo reduzir filas e evitar acúmulo de demandas durante os dias de indisponibilidade.

INSS pede compreensão da população

Em nota oficial, o INSS reforçou que a suspensão temporária dos serviços é indispensável para garantir melhorias definitivas no atendimento. O órgão pediu compreensão aos segurados e destacou que a atualização tecnológica busca evitar novas falhas, oferecendo plataformas mais estáveis, seguras e preparadas para picos de acesso no futuro.