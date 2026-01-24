ARUJÁ REALIZA ‘CAFÉ COM ELAS’: UM ENCONTRO DE CONEXÃO, TROCA E FORTALECIMENTO FEMININO

Mais de 40 mulheres empreendedoras participaram, na última quarta-feira (21), do ‘Café com Elas’, uma iniciativa da Prefeitura de Arujá, por meio das Secretarias de Assistência Social, Cultura e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae SP, realizada na Estação Cidadania, no bairro Cerejeiras.

O encontro teve como foco acolher, inspirar e fortalecer mulheres empreendedoras do município, proporcionando uma tarde marcada por boas conversas, escuta ativa, troca de experiências e muito aprendizado, em um ambiente leve e acolhedor. Durante o evento, também foi apresentada a agenda de ações para 2026, que contempla feiras, exposições e trabalhos integrados entre as secretarias municipais, além do recadastramento de empreendedoras ativas e a realização de novos cadastros.

Além de um café preparado com carinho, o momento promoveu conexões significativas, incentivando o protagonismo feminino e o fortalecimento de redes de apoio, fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional, por meio da palestra “Seja atenta às oportunidades”, ministrada por Priscila Gouvea, estrategista financeira do Sebrae.

Participaram da ação a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Clau Camargo; a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Flávia Sanches; a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Cerejeiras, Ana Santos; a coordenadora da Estação Cidadania, Thaise Novais; e a consultora de negócios do Sebrae, Paula Silva.

Ao longo do ano, estão previstos mais de 30 encontros, como a Feira do Microempreendedor em Movimento, realizada no bairro Jardim Emília, entre outras ações, com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo local, ampliar o acesso à informação, incentivar a formalização de negócios e promover o desenvolvimento econômico do município