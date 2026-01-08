Exames apontam lesão leve na cabeça de Bolsonaro após queda em cela da PF

Boletim médico indica “densificação de partes moles” e recomenda apenas cuidados clínicos, sem necessidade de intervenção

Exames realizados no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) identificaram alterações leves na região da cabeça após uma queda sofrida na cela onde está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Segundo avaliação médica, o quadro não exige procedimento invasivo e será acompanhado com cuidados clínicos.

Queda motivou realização de exames hospitalares

Bolsonaro foi submetido a exames de imagem após relatar uma queda dentro da cela, o que levou a equipe médica a encaminhá-lo para avaliação hospitalar. Os resultados apontaram uma densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, compatível com traumatismo cranioencefálico leve.

De acordo com os médicos, não foi identificada qualquer lesão intracraniana, fator considerado positivo na análise do quadro clínico.

Equipe médica descarta gravidade e intervenção cirúrgica

O médico responsável pelo acompanhamento do ex-presidente afirmou que a lesão observada é externa e não apresenta gravidade. Segundo ele, trata-se de um impacto em tecidos moles, sem sinais de comprometimento neurológico.

A orientação da equipe é que Bolsonaro siga em observação clínica, respeitando as recomendações médicas, sem necessidade de cirurgia ou outro tipo de intervenção terapêutica.

Suspeita de interação medicamentosa entra em avaliação

Além do impacto físico da queda, a equipe médica avalia a possibilidade de interação medicamentosa. Bolsonaro faz uso de diferentes remédios, especialmente para o controle de crises recorrentes de soluços, o que pode ter contribuído para o episódio.

Os médicos analisam se a manutenção do tratamento atual pode representar maior risco, ou se a suspensão das medicações poderia agravar outros sintomas. A conduta definitiva será definida após nova avaliação clínica.

Situação clínica segue sob monitoramento

Apesar do susto, os médicos reforçaram que o estado de saúde do ex-presidente é estável. Ele deverá permanecer sob acompanhamento, com ajustes no tratamento caso necessário, a fim de evitar novos episódios semelhantes.

Íntegra do boletim médico

“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro compareceu ao Hospital DF Star para realização de exames complementares após traumatismo cranioencefálico sofrido no dia 06/01/26. Foi evidenciado nos exames de imagem leve densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, decorrente do trauma, sem necessidade de intervenção terapêutica. Deverá seguir cuidados clínicos conforme definição da equipe médica assistente.”

A equipe médica seguirá monitorando o quadro de Bolsonaro, que permanece sob custódia, com atenção especial à evolução clínica e à resposta ao tratamento medicamentoso.