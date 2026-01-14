IAC vence de virada o União Mogi e faz história na Copinha 2026

Índio de Itaquaquecetuba é letal no segundo tempo, vence clássico regional e avança pela primeira vez à terceira fase
O Itaquá Athletico Clube (IAC) fez história na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 ao vencer o União Mogi por 2 a 1, de virada, na tarde desta terça-feira (13), no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, o Campo do Brasil, em Itaquaquecetuba. O triunfo garantiu uma classificação inédita para a terceira fase da Copinha, a maior competição de base do país.
A partida foi marcada por emoção, pressão intensa, golaços, virada no segundo tempo e um final quente, com várias expulsões, refletindo a rivalidade regional entre as equipes.
União Mogi sai na frente e dificulta o jogo no primeiro tempo
Eficiência em bola parada coloca o Alvirrubro em vantagem
Desde os primeiros minutos, o IAC adotou postura ofensiva, pressionando a saída de bola do adversário e criando boas oportunidades. A equipe da casa chegou a acertar duas bolas na trave, levando perigo constante à meta do goleiro Rafael.
O União Mogi, bem postado defensivamente, apostou nos contra-ataques e conseguiu segurar a pressão até os 39 minutos, quando, após cobrança de escanteio pelo lado direito, a bola sobrou na pequena área e Japa finalizou para abrir o placar, levando o time mogiano em vantagem para o intervalo.
Empate relâmpago muda o rumo da partida no segundo tempo
Índio volta com tudo e empurra adversário para o campo de defesa
A resposta do Índio de Itaquaquecetuba foi imediata. Antes do primeiro minuto do segundo tempo, após cruzamento pela direita, Lucas dos Santos subiu nas costas da zaga do União Mogi e cabeceou com precisão para empatar a partida, incendiando o Campo do Brasil.
Com o empate, o IAC passou a dominar completamente o jogo, promovendo uma verdadeira blitz ofensiva. O União Mogi recuou, deixou de atacar e passou a se defender, enquanto o time da casa acumulava chances claras de gol, mas pecava nas finalizações.
Guilherme Salomão marca golaço e garante virada histórica
Capitão decide em cobrança de falta e leva o IAC à terceira fase
A insistência do IAC foi recompensada aos 38 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de falta frontal, o capitão Guilherme Salomão bateu de canhota, por cima da barreira, sem chances de defesa para o goleiro Rafael.
O golaço selou a virada por 2 a 1 e confirmou a classificação inédita do Itaquaquecetuba Athletico Clube para a terceira fase da Copinha 2026, levando jogadores e torcida à festa nas arquibancadas.
Confusão nos acréscimos marca final do confronto
Clima tenso resulta em expulsões dentro e fora de campo
Nos acréscimos, uma confusão entre os bancos de reservas esquentou ainda mais o duelo. Juan, do União Mogi, foi expulso após se envolver em um entrevero com atletas do banco adversário. A discussão se estendeu e resultou também nas expulsões dos técnicos Carlos Leiria (IAC) e Reginaldo Santos (União Mogi).
Após a retomada da partida, o União ainda perdeu Renato Júnior, expulso ao parar um contra-ataque com falta, e o goleiro reserva Ronaldo, que recebeu cartão vermelho no banco por reclamação.
Próximo desafio do IAC será contra o Fortaleza
Terceira fase promete confronto de alto nível
Classificado, o IAC enfrentará o Fortaleza na próxima fase da competição. O time cearense avançou após vencer o Novorizontino por 2 a 1. Data, horário e local do confronto ainda serão divulgados, aumentando a expectativa para mais um desafio decisivo.
Vitória valoriza trabalho técnico e apoio da torcida
Resultado reflete organização, maturidade e espírito competitivo
A vitória de virada foi amplamente celebrada e destacada como reflexo do trabalho desenvolvido dentro e fora de campo. O secretário de Esportes, Fabiano Novais, ressaltou a importância do desempenho coletivo:
“A vitória é reflexo do trabalho desenvolvido pela comissão técnica e do empenho dos atletas, que demonstraram maturidade e espírito competitivo em um confronto decisivo. A torcida também foi fator determinante para o resultado positivo.”
Classificação aumenta responsabilidade e confiança do clube
Projeto esportivo ganha força na maior vitrine do futebol de base
O avanço na competição também reforça o compromisso do clube com uma campanha sólida. O secretário de Governo, Marcello Barbosa, destacou o momento vivido pelo IAC:
“A classificação é motivo de orgulho, mas também reforça nossa responsabilidade. Seguimos confiantes, focados e determinados a fazer uma grande campanha.”
Prefeito Eduardo Boigues celebra conquista e destaca papel do esporte
Vitória simboliza sonho, garra e transformação social
O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, celebrou a classificação histórica e destacou o impacto do esporte na vida dos jovens atletas:
“Essa vitória representa a garra, a coragem e o sonho de muitos jovens que acreditam no esporte como caminho de transformação. Ver a torcida animando o time e esses meninos honrando a camisa de Itaquá é motivo de orgulho.”
IAC entra para a história e segue sonhando na Copinha 2026
Campanha inédita consolida o Índio de Itaquaquecetuba entre os destaques do torneio
Com a virada emocionante sobre o União Mogi, o Itaquá Athletico Clube não apenas avançou de fase, mas cravou seu nome na história da Copinha. A campanha até aqui reforça o potencial do clube e mantém vivo o sonho de voos ainda mais altos na edição 2026 da competição.