IAC vence de virada o União Mogi e faz história na Copinha 2026

Índio de Itaquaquecetuba é letal no segundo tempo, vence clássico regional e avança pela primeira vez à terceira fase

O Itaquá Athletico Clube (IAC) fez história na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 ao vencer o União Mogi por 2 a 1, de virada, na tarde desta terça-feira (13), no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, o Campo do Brasil, em Itaquaquecetuba. O triunfo garantiu uma classificação inédita para a terceira fase da Copinha, a maior competição de base do país.

A partida foi marcada por emoção, pressão intensa, golaços, virada no segundo tempo e um final quente, com várias expulsões, refletindo a rivalidade regional entre as equipes.

União Mogi sai na frente e dificulta o jogo no primeiro tempo

Eficiência em bola parada coloca o Alvirrubro em vantagem

Desde os primeiros minutos, o IAC adotou postura ofensiva, pressionando a saída de bola do adversário e criando boas oportunidades. A equipe da casa chegou a acertar duas bolas na trave, levando perigo constante à meta do goleiro Rafael.

O União Mogi, bem postado defensivamente, apostou nos contra-ataques e conseguiu segurar a pressão até os 39 minutos, quando, após cobrança de escanteio pelo lado direito, a bola sobrou na pequena área e Japa finalizou para abrir o placar, levando o time mogiano em vantagem para o intervalo.

Empate relâmpago muda o rumo da partida no segundo tempo

Índio volta com tudo e empurra adversário para o campo de defesa

A resposta do Índio de Itaquaquecetuba foi imediata. Antes do primeiro minuto do segundo tempo, após cruzamento pela direita, Lucas dos Santos subiu nas costas da zaga do União Mogi e cabeceou com precisão para empatar a partida, incendiando o Campo do Brasil.

Com o empate, o IAC passou a dominar completamente o jogo, promovendo uma verdadeira blitz ofensiva. O União Mogi recuou, deixou de atacar e passou a se defender, enquanto o time da casa acumulava chances claras de gol, mas pecava nas finalizações.

Guilherme Salomão marca golaço e garante virada histórica

Capitão decide em cobrança de falta e leva o IAC à terceira fase

A insistência do IAC foi recompensada aos 38 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de falta frontal, o capitão Guilherme Salomão bateu de canhota, por cima da barreira, sem chances de defesa para o goleiro Rafael.

O golaço selou a virada por 2 a 1 e confirmou a classificação inédita do Itaquaquecetuba Athletico Clube para a terceira fase da Copinha 2026, levando jogadores e torcida à festa nas arquibancadas.

Confusão nos acréscimos marca final do confronto

Clima tenso resulta em expulsões dentro e fora de campo

Nos acréscimos, uma confusão entre os bancos de reservas esquentou ainda mais o duelo. Juan, do União Mogi, foi expulso após se envolver em um entrevero com atletas do banco adversário. A discussão se estendeu e resultou também nas expulsões dos técnicos Carlos Leiria (IAC) e Reginaldo Santos (União Mogi).

Após a retomada da partida, o União ainda perdeu Renato Júnior, expulso ao parar um contra-ataque com falta, e o goleiro reserva Ronaldo, que recebeu cartão vermelho no banco por reclamação.

Próximo desafio do IAC será contra o Fortaleza

Terceira fase promete confronto de alto nível

Classificado, o IAC enfrentará o Fortaleza na próxima fase da competição. O time cearense avançou após vencer o Novorizontino por 2 a 1. Data, horário e local do confronto ainda serão divulgados, aumentando a expectativa para mais um desafio decisivo.

Vitória valoriza trabalho técnico e apoio da torcida

Resultado reflete organização, maturidade e espírito competitivo

A vitória de virada foi amplamente celebrada e destacada como reflexo do trabalho desenvolvido dentro e fora de campo. O secretário de Esportes, Fabiano Novais, ressaltou a importância do desempenho coletivo:

“A vitória é reflexo do trabalho desenvolvido pela comissão técnica e do empenho dos atletas, que demonstraram maturidade e espírito competitivo em um confronto decisivo. A torcida também foi fator determinante para o resultado positivo.”

Classificação aumenta responsabilidade e confiança do clube

Projeto esportivo ganha força na maior vitrine do futebol de base

O avanço na competição também reforça o compromisso do clube com uma campanha sólida. O secretário de Governo, Marcello Barbosa, destacou o momento vivido pelo IAC:

“A classificação é motivo de orgulho, mas também reforça nossa responsabilidade. Seguimos confiantes, focados e determinados a fazer uma grande campanha.”

Prefeito Eduardo Boigues celebra conquista e destaca papel do esporte

Vitória simboliza sonho, garra e transformação social

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, celebrou a classificação histórica e destacou o impacto do esporte na vida dos jovens atletas:

“Essa vitória representa a garra, a coragem e o sonho de muitos jovens que acreditam no esporte como caminho de transformação. Ver a torcida animando o time e esses meninos honrando a camisa de Itaquá é motivo de orgulho.”

IAC entra para a história e segue sonhando na Copinha 2026

Campanha inédita consolida o Índio de Itaquaquecetuba entre os destaques do torneio

Com a virada emocionante sobre o União Mogi, o Itaquá Athletico Clube não apenas avançou de fase, mas cravou seu nome na história da Copinha. A campanha até aqui reforça o potencial do clube e mantém vivo o sonho de voos ainda mais altos na edição 2026 da competição.