Inmet emite alerta de chuva forte para São Paulo nesta quarta-feira (14)

Temporais intensos, ventos de até 100 km/h e risco de granizo colocam o estado em atenção
Após os transtornos provocados pela forte tempestade registrada na terça-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva forte para o estado de São Paulo nesta quarta-feira (14). O aviso indica condições severas de tempo, com possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo em diversas regiões paulistas.
O alerta reforça a necessidade de atenção da população, especialmente em áreas urbanas, onde há maior risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Alerta meteorológico vale da tarde até a noite
Período mais crítico começa ao meio-dia
De acordo com o Inmet, o alerta entra em vigor às 12h e permanece válido até 23h59 desta quarta-feira. Durante esse intervalo, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora, podendo alcançar 50 a 100 mm ao longo do dia, volume considerado elevado.
Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h, o que aumenta significativamente o risco de danos estruturais e acidentes.
Principais riscos previstos para São Paulo
Cenário exige atenção redobrada da população
O Inmet destaca que o avanço das áreas de instabilidade pode provocar:
- Queda de árvores e galhos
- Alagamentos e enxurradas
- Corte no fornecimento de energia elétrica
- Danos em telhados, fachadas e estruturas frágeis
- Prejuízos em áreas agrícolas
- Possibilidade de granizo em pontos isolados
As condições são consideradas perigosas, principalmente em regiões com grande concentração urbana e histórico de enchentes.
Regiões paulistas sob alerta de chuva forte
Grande parte do estado pode ser afetada pelos temporais
O aviso do Inmet inclui diversas áreas do estado de São Paulo, entre elas:
- Região Metropolitana de São Paulo
- Vale do Paraíba Paulista
- Litoral Sul Paulista
- Campinas
- Bauru
- Piracicaba
- Itapetininga
- Ribeirão Preto
- São José do Rio Preto
- Araçatuba
- Marília
- Araraquara
- Assis
- Macro Metropolitana Paulista
Moradores dessas regiões devem acompanhar atualizações meteorológicas e evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de chuva intensa.
Recomendações de segurança do Inmet
Cuidados simples podem evitar acidentes graves
Para reduzir riscos durante os temporais, o Inmet orienta a população a seguir algumas medidas de segurança:
- Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas
- Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível
- Evitar áreas alagadas e não tentar atravessar ruas inundadas
Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Atenção redobrada após tempestades recentes
Condições do solo e infraestrutura aumentam risco de transtornos
Com o solo já encharcado devido às chuvas recentes, o risco de novos alagamentos e quedas de árvores é ainda maior. Autoridades recomendam que a população permaneça atenta aos alertas oficiais e acompanhe comunicados ao longo do dia.
O estado de São Paulo permanece em alerta, e a orientação principal é priorizar a segurança até o fim do período de instabilidade climática.