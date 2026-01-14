Inmet emite alerta de chuva forte para São Paulo nesta quarta-feira (14)

Temporais intensos, ventos de até 100 km/h e risco de granizo colocam o estado em atenção

Após os transtornos provocados pela forte tempestade registrada na terça-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva forte para o estado de São Paulo nesta quarta-feira (14). O aviso indica condições severas de tempo, com possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo em diversas regiões paulistas.

O alerta reforça a necessidade de atenção da população, especialmente em áreas urbanas, onde há maior risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Alerta meteorológico vale da tarde até a noite

Período mais crítico começa ao meio-dia

De acordo com o Inmet, o alerta entra em vigor às 12h e permanece válido até 23h59 desta quarta-feira. Durante esse intervalo, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora, podendo alcançar 50 a 100 mm ao longo do dia, volume considerado elevado.

Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h, o que aumenta significativamente o risco de danos estruturais e acidentes.

Principais riscos previstos para São Paulo

Cenário exige atenção redobrada da população

O Inmet destaca que o avanço das áreas de instabilidade pode provocar:

Queda de árvores e galhos

Alagamentos e enxurradas

Corte no fornecimento de energia elétrica

Danos em telhados, fachadas e estruturas frágeis

Prejuízos em áreas agrícolas

Possibilidade de granizo em pontos isolados

As condições são consideradas perigosas, principalmente em regiões com grande concentração urbana e histórico de enchentes.

Regiões paulistas sob alerta de chuva forte

Grande parte do estado pode ser afetada pelos temporais

O aviso do Inmet inclui diversas áreas do estado de São Paulo, entre elas:

Região Metropolitana de São Paulo Vale do Paraíba Paulista Litoral Sul Paulista Campinas Bauru Piracicaba Itapetininga Ribeirão Preto São José do Rio Preto Araçatuba Marília Araraquara Assis Macro Metropolitana Paulista

Moradores dessas regiões devem acompanhar atualizações meteorológicas e evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de chuva intensa.

Recomendações de segurança do Inmet

Cuidados simples podem evitar acidentes graves

Para reduzir riscos durante os temporais, o Inmet orienta a população a seguir algumas medidas de segurança:

Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível Evitar áreas alagadas e não tentar atravessar ruas inundadas

Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Atenção redobrada após tempestades recentes

Condições do solo e infraestrutura aumentam risco de transtornos

Com o solo já encharcado devido às chuvas recentes, o risco de novos alagamentos e quedas de árvores é ainda maior. Autoridades recomendam que a população permaneça atenta aos alertas oficiais e acompanhe comunicados ao longo do dia.

O estado de São Paulo permanece em alerta, e a orientação principal é priorizar a segurança até o fim do período de instabilidade climática.