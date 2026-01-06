Papa Leão XIV encerra Ano Santo e pede acolhimento e gentileza com estrangeiros

Pontífice critica economia que transforma pessoas em mercadoria e reforça defesa de imigrantes

O papa Leão XIV encerrou nesta terça-feira (6) o Ano Santo da Igreja Católica, em uma cerimônia simbólica no Vaticano, marcada pelo fechamento da Porta Santa da Basílica de São Pedro. Na ocasião, o pontífice fez um apelo para que cristãos em todo o mundo ajudem os mais necessitados e tratem estrangeiros e migrantes com empatia, respeito e solidariedade.

Segundo o papa, o período do jubileu deveria deixar como principal legado uma mudança de olhar sobre o próximo, especialmente em um contexto global marcado por desigualdades e deslocamentos forçados.

Críticas ao modelo econômico global

Durante a celebração, Leão criticou o que classificou como uma economia distorcida, que busca lucrar com todas as dimensões da vida humana. Para ele, o sistema atual tende a reduzir pessoas a meros produtos, esvaziando valores como dignidade e fraternidade.

O pontífice questionou se, após o Ano Santo, os fiéis estarão mais preparados para reconhecer no visitante um peregrino, no estranho um buscador e no estrangeiro um próximo, reforçando a necessidade de empatia nas relações sociais.

Jubileu reuniu milhões de peregrinos

O Ano Santo de 2025 levou cerca de 33,5 milhões de peregrinos a Roma, vindos de 185 países, consolidando o evento como um dos maiores encontros religiosos do mundo. Entre os países com maior número de visitantes estiveram Itália, Estados Unidos, Espanha, Brasil e Polônia.

Os jubileus ocorrem, tradicionalmente, a cada 25 anos e são considerados períodos de perdão, reconciliação e renovação espiritual, com ritos especiais nas principais basílicas da capital italiana.

Evento histórico com dois papas

O jubileu de 2025 foi marcado por um fato histórico raro: teve início sob o pontificado de Francisco e foi encerrado por seu sucessor, Leão. Francisco morreu em abril, após 12 anos à frente da Igreja Católica.

A última vez que um Ano Santo foi conduzido por dois papas havia sido no ano de 1700, tornando o evento atual uma exceção na história moderna da Igreja.

Continuidade do pontificado e próximos jubileus

Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Leão reafirmou seu compromisso com a continuidade de temas centrais do pontificado anterior, como o acolhimento a diferentes grupos dentro da Igreja e o debate sobre mudanças institucionais.

O próximo jubileu ordinário não deve ocorrer antes de 2033, quando a Igreja poderá celebrar um Ano Santo especial em referência aos dois mil anos da morte de Jesus Cristo.

Matéria feita com informações da Reuters.