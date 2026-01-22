Tombamento de ônibus na BR-251 em Minas Gerais deixa cinco mortos e dezenas de feridos

Falha no sistema de frenagem em trecho perigoso está entre as principais hipóteses do acidente

Um grave acidente envolvendo um ônibus interestadual resultou na morte de cinco pessoas, incluindo um bebê, na noite desta quarta-feira, em um trecho da BR-251, na Serra de Francisco Sá, em Minas Gerais. O tombamento ocorreu em uma área conhecida por declive acentuado e curvas fechadas, aumentando a gravidade da ocorrência.

O ônibus fazia o trajeto entre Arapiraca, em Alagoas, e Itapema, em Santa Catarina, transportando dezenas de passageiros.

Falha mecânica pode ter causado o tombamento

Ônibus perdeu controle em curva após problema nos freios

As primeiras informações apontam que o ônibus apresentou falha no sistema de frenagem enquanto descia um trecho de forte declive, pouco antes de uma curva. Sem conseguir reduzir a velocidade, o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou às margens da rodovia, na altura do km 474,8.

O impacto foi violento e deixou o veículo parcialmente destruído. Cinco passageiros morreram ainda no local, antes da chegada do socorro.

Vítimas incluem bebê e adultos

Corpos foram encontrados dentro e fora do veículo

Entre as vítimas fatais estão um bebê com aproximadamente um ano de idade, duas mulheres e dois homens. Parte dos corpos foi arremessada para fora do ônibus, enquanto outros ficaram presos sob a estrutura do veículo, exigindo trabalho complexo das equipes de resgate.

Após a liberação da perícia, o ônibus precisou ser destombado para a retirada das vítimas, operação que mobilizou bombeiros e equipes médicas por várias horas.

Mais de 40 passageiros estavam no ônibus

Nove pessoas ficaram gravemente feridas

Além das mortes, o acidente deixou nove passageiros com ferimentos graves, incluindo múltiplas fraturas e escoriações, que foram encaminhados com urgência para hospitais da região.

Outras 34 pessoas sofreram ferimentos leves ou não tiveram lesões aparentes. Mesmo assim, todas passaram por avaliação médica como medida de segurança.

O atendimento envolveu ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros, que atuaram de forma integrada no resgate das vítimas.

Motorista não foi localizado no local do acidente

Informações indicam revezamento de condutores

Durante o atendimento da ocorrência, surgiu a informação de que três motoristas se revezavam na condução do ônibus ao longo da viagem. No entanto, o condutor que dirigia no momento do acidente não foi encontrado no local, fato que chamou a atenção das autoridades.

A ausência do motorista será analisada durante as investigações, e a identificação do responsável pela condução no momento do tombamento ainda está em andamento.

Rodovia é conhecida por trechos perigosos

BR-251 já registra histórico de acidentes graves

A BR-251, especialmente na região da Serra de Francisco Sá, é conhecida por curvas sinuosas, descidas íngremes e alto índice de acidentes, principalmente envolvendo veículos de grande porte.

Especialistas alertam que falhas mecânicas em sistemas de freio, associadas ao peso do veículo e às condições da pista, aumentam significativamente o risco de acidentes fatais nesse tipo de trecho.

Investigações vão apurar responsabilidades

Polícia Civil analisa causas e condições do veículo

As causas do acidente serão investigadas, incluindo:

Condições mecânicas do ônibus

Estado do sistema de frenagem

Jornada e escala dos motoristas

Velocidade do veículo no momento do acidente

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, e os feridos seguem sob acompanhamento médico.

Tragédia reforça alerta sobre segurança no transporte rodoviário

Manutenção e fiscalização são fundamentais para evitar novas mortes

O acidente reacende o debate sobre segurança no transporte coletivo rodoviário, especialmente em viagens de longa distância. Manutenção preventiva, fiscalização rigorosa e atenção redobrada em trechos perigosos são fatores essenciais para reduzir o número de tragédias nas estradas brasileiras.

A ocorrência deixou famílias em luto e mobilizou equipes de emergência durante toda a noite, evidenciando mais uma vez a gravidade dos acidentes em rodovias federais.