UMC recebe nota 1 no Enamed e curso de Medicina pode sofrer sanções do MEC

Resultado coloca a instituição entre as graduações com desempenho insatisfatório e reacende alerta sobre a formação médica no país

Curso de Medicina da UMC tem conceito 1 em avaliação nacional

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) recebeu conceito 1, a menor nota possível, na avaliação do curso de Medicina realizada por meio do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado posiciona a instituição entre os cursos com pior desempenho do país, dentro de um universo de 351 graduações avaliadas.

O levantamento nacional revelou um cenário preocupante: 107 cursos de Medicina obtiveram conceitos 1 ou 2, índices considerados insatisfatórios pelo MEC. No extremo oposto, apenas uma parcela reduzida das faculdades alcançou o conceito máximo, evidenciando a desigualdade na qualidade do ensino médico brasileiro.

O que significa o conceito 1 no Enamed

O conceito 1 é atribuído aos cursos em que menos de 40% dos estudantes avaliados demonstraram desempenho considerado adequado ao final da graduação. Esse resultado indica fragilidades estruturais, pedagógicas e acadêmicas, o que pode comprometer a formação dos futuros profissionais de saúde.

Com essa nota, o curso de Medicina da UMC passa automaticamente a integrar o grupo de instituições que entram em processo de supervisão do MEC, com possibilidade de aplicação de medidas corretivas e sanções administrativas.

Penalidades previstas para cursos com conceito 1 e 2

De acordo com as novas diretrizes apresentadas pelo Ministério da Educação, todos os cursos que obtiveram conceito 1 ou 2 no Enamed estarão sujeitos a penalidades. As medidas variam conforme o desempenho, sendo mais rigorosas para as graduações com conceito mais baixo.

Cursos avaliados com conceito 2 terão redução no número de vagas oferecidas para ingresso de novos alunos. Já os cursos com conceito 1, como o da UMC, poderão sofrer suspensão total do ingresso de novos estudantes, além de restrições mais severas.

MEC detalha quais cursos sofrerão sanções

Em reunião com a imprensa, o ministro da Educação, Camilo Santana, esclareceu que, dos 107 cursos com desempenho insatisfatório, 99 estarão sujeitos às penalidades, uma vez que instituições estaduais e municipais não estão sob a gestão direta do MEC.

Segundo o ministério, a distribuição das medidas ficou definida da seguinte forma:

Parte dos cursos será totalmente impedida de receber novos alunos, além de ficar suspensa do Fies e de outros programas federais. Outros terão redução significativa de vagas, também acompanhada da suspensão de acesso a financiamentos públicos. Há ainda cursos que não poderão ampliar vagas, permanecendo sob monitoramento rigoroso.

Essas ações têm como objetivo conter a expansão de cursos considerados frágeis e forçar melhorias estruturais e acadêmicas.

Prazo para defesa e objetivo das medidas

O ministro Camilo Santana destacou que as universidades terão prazo para apresentar defesa e planos de adequação, antes da aplicação definitiva das sanções. Segundo ele, a intenção do MEC não é punir indiscriminadamente, mas garantir a qualidade da formação médica.

“O foco é proteger a população, que será atendida por esses profissionais no futuro. Estamos falando de cursos que formam médicos responsáveis por vidas”, afirmou o ministro.

Impacto na formação médica e no sistema de saúde

Especialistas apontam que resultados insatisfatórios em avaliações nacionais como o Enamed representam um risco direto à qualidade do atendimento médico, especialmente em um país onde mais de 80% dos cursos de Medicina são privados.

O MEC reforça que o desempenho das graduações impacta não apenas o ensino superior, mas também o Sistema Único de Saúde (SUS) e o ingresso de novos médicos no mercado de trabalho, tornando o controle da qualidade uma questão de interesse público.

Enamed substitui o Enade na Medicina

O Enamed passou a substituir o Enade exclusivamente para os cursos de Medicina, consolidando-se como o principal instrumento de avaliação da formação médica no Brasil. A prova é aplicada anualmente pelo Inep, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, avaliando competências técnicas, científicas e éticas.

Na edição de 2025, mais de 96 mil participantes realizaram o exame, incluindo estudantes concluintes e médicos formados que utilizam o resultado em processos seletivos de residência médica.

Próximos passos para a UMC

Com o resultado, a Universidade de Mogi das Cruzes poderá apresentar manifestação formal ao MEC dentro do prazo estabelecido, além de solicitar tempo para saneamento das deficiências apontadas. Até nova avaliação oficial, o curso permanece sob acompanhamento dos órgãos reguladores, com risco de aplicação das sanções previstas.