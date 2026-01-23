No dia do aniversário da cidade, São Paulo e Cruzeiro disputam o título da Copinha

Tradição do futebol de base se mistura à celebração dos 472 anos da capital paulista

Com a proximidade do aniversário da cidade de São Paulo, também cresce a expectativa para um dos eventos mais tradicionais do futebol de base brasileiro: a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A decisão da Copinha 2026 será disputada no domingo, 25 de janeiro, mesma data em que a capital paulista completa 472 anos. O confronto coloca frente a frente São Paulo e Cruzeiro, dois clubes históricos na formação de jovens talentos.

Atual campeão da Copinha, o São Paulo entra em campo em busca do sexto título da competição. Já o Cruzeiro tenta conquistar a segunda taça de sua história no torneio.

Crias da Toca chegam fortes à decisão

O Cruzeiro garantiu vaga na final após uma campanha consistente. Na semifinal, os mineiros venceram o Grêmio, confirmando a força dos Crias da Toca, como é conhecida a base celeste.

Durante a fase de grupos, o Cruzeiro apresentou um desempenho sólido e terminou como líder do Grupo 13, com nove pontos, fruto de três vitórias, cinco gols marcados e nenhum sofrido, reforçando a força defensiva da equipe.

Made in Cotia eliminam surpresa da competição

Do outro lado, o São Paulo assegurou sua presença na final ao derrotar o Ibrachina FC por 4 a 1 na semifinal. O adversário era considerado a grande surpresa da Copinha, após uma campanha marcante.

O Ibrachina é um clube com projeto inovador, baseado na integração esportiva e cultural entre Brasil e China, voltado à formação de jovens atletas e ao intercâmbio internacional.

Com a vitória, os Made in Cotia reafirmaram a tradição do São Paulo como uma das principais categorias de base do país.

Na fase inicial do torneio, o Tricolor teve uma campanha de destaque e encerrou a etapa como líder do Grupo 19, somando nove pontos, com três vitórias, dez gols marcados e apenas um gol sofrido, números que evidenciam a força ofensiva da equipe.

Pacaembu recebe final em clima de festa

A grande decisão será disputada às 11h da manhã, na Arena Mercado Livre Pacaembu, palco histórico da Copinha e símbolo do futebol paulista.

O estádio volta a ser cenário de um jogo decisivo que une futebol, juventude e tradição, em um dia especial para a cidade.

Futebol e celebração no aniversário da capital

A final da Copinha reforça a ligação entre o futebol de base e a história de São Paulo. No dia em que a cidade celebra mais um aniversário, torcedores terão a chance de acompanhar futuros protagonistas do futebol brasileiro em campo.

São Paulo x Cruzeiro promete emoção, rivalidade e mais um capítulo marcante da Copa São Paulo de Futebol Júnior.