Caso Banco Master: Vorcaro intensifica reuniões com advogados e tensão cresce entre PF, CPMI e STF

Ex-banqueiro recebe série de atendimentos na prisão enquanto possível delação e disputa por provas ampliam crise institucional

Maratona de advogados antecede possível delação premiada

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro recebeu ao menos 13 atendimentos de advogados em uma única semana na Penitenciária Federal de Brasília, em meio à possibilidade de firmar um acordo de delação premiada.

A média de visitas chegou a três advogados por dia, número considerado atípico dentro do sistema penitenciário federal, onde, em regra, cada preso tem direito a apenas um atendimento semanal.

A flexibilização ocorreu após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou nove defensores a terem acesso ao investigado sem necessidade de agendamento prévio.

Troca na defesa marca nova estratégia jurídica

A intensificação dos encontros coincide com uma mudança importante na equipe de defesa. Vorcaro substituiu seu advogado principal e passou a ser representado por José Luís Oliveira, conhecido como “Juca”.

A troca é vista como um movimento estratégico diante da iminência de colaboração com as autoridades, especialmente após contatos com a Polícia Federal e o próprio STF.

Nem todos os advogados, porém, concordam com essa linha. O criminalista Roberto Podval, que segue no caso, é contrário à delação e não deve participar de eventual acordo.

Pressão no sistema prisional e impacto na rotina de segurança

A presença constante de advogados sem agendamento gerou impacto na rotina da penitenciária de segurança máxima.

Agentes relataram necessidade de readequar protocolos e acumular funções para atender à demanda incomum de visitas, consideradas mais longas e frequentes do que o padrão.

Esse cenário evidencia a complexidade do caso e o nível de articulação jurídica em torno do ex-banqueiro.

PF aponta “drible” da CPMI em acesso a arquivos excluídos

Paralelamente às movimentações da defesa, o caso ganhou novos contornos com um embate entre a Polícia Federal e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Investigadores afirmam que a CPMI teria contornado decisões judiciais ao solicitar diretamente à empresa Apple arquivos que haviam sido previamente excluídos pela PF por determinação do STF.

A corporação classificou a ação como um “drible” na cadeia de custódia das provas, uma vez que os dados já haviam sido considerados irrelevantes para a investigação.

Entre os arquivos recuperados estariam inclusive conteúdos íntimos envolvendo Vorcaro, terceiros e parlamentares.

Cadeia de custódia vira ponto central da controvérsia

A cadeia de custódia é um dos pilares da validade de provas no processo penal, garantindo a integridade dos materiais desde a coleta até sua apresentação em juízo.

A reintrodução de dados fora desse controle levanta questionamentos sobre a legalidade e a confiabilidade das evidências, podendo impactar diretamente o andamento das investigações.

Após a constatação, a Polícia Federal voltou ao Senado para retirar os arquivos e formatar os computadores, novamente por determinação do STF.

CPMI reage e defende legalidade de atuação

O presidente da comissão, senador Carlos Viana, rebateu as críticas e afirmou que a solicitação de dados está amparada pela Constituição.

Segundo ele, comissões parlamentares possuem poderes de investigação semelhantes aos de autoridades judiciais, incluindo a prerrogativa de requisitar informações diretamente a empresas privadas.

A CPMI sustenta que não houve interferência indevida na investigação, nem manipulação de provas.

STF toma decisões paralelas e amplia complexidade do caso

Enquanto o impasse sobre as provas se desenrola, o STF também tem atuado em outras frentes relacionadas ao caso.

O ministro Gilmar Mendes anulou a quebra de sigilo fiscal e bancário de um fundo de investimento ligada ao caso, alegando irregularidade na forma como o pedido foi aprovado em comissão parlamentar.

A decisão reforça o protagonismo do Supremo na condução e nos limites das investigações, especialmente em casos que envolvem múltiplos atores institucionais.

Transações financeiras e conexões ampliam investigação

O caso envolvendo o Banco Master também abrange uma complexa rede de transações financeiras, incluindo fundos de investimento e participação em empreendimentos como o Tayayá Resort.

Há conexões com empresas administradoras de fundos e relações indiretas com figuras públicas, como o ministro Dias Toffoli, que já declarou não ter vínculo com Vorcaro.

As operações investigadas somam bilhões de reais e incluem suspeitas de irregularidades no sistema financeiro, o que amplia o alcance e a sensibilidade do caso.

Delação pode ser ponto de virada nas investigações

Diante desse cenário, a possível delação premiada de Vorcaro é vista como um divisor de águas.

Um eventual acordo pode revelar detalhes inéditos sobre o funcionamento interno do banco e suas conexões políticas e empresariais, além de influenciar diretamente os rumos das investigações em curso.

Por outro lado, divergências dentro da própria defesa e disputas institucionais sobre provas indicam que o processo ainda deve enfrentar novos capítulos de alta complexidade.