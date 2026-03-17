ECA Digital entra em vigor e muda a forma como crianças e adolescentes usam a internet no Brasil

Nova legislação impõe regras mais rígidas para redes sociais, jogos, sites e plataformas digitais, ampliando a proteção de menores no ambiente online

Um novo marco legal para a proteção digital de menores

A partir desta terça-feira (17), entra oficialmente em vigor no Brasil o chamado ECA Digital, legislação sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro de 2025. A norma estabelece um conjunto de regras inéditas voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, impactando diretamente o funcionamento de redes sociais, aplicativos, jogos eletrônicos, plataformas de streaming e sites.

A proposta cria um marco jurídico específico para o ambiente online, com foco na segurança digital, proteção de dados pessoais, prevenção de riscos e responsabilização de empresas por conteúdos ilícitos ou práticas abusivas.

Na prática, a lei amplia o alcance do Estatuto da Criança e do Adolescente para o mundo digital, acompanhando a crescente presença de jovens na internet e o avanço das tecnologias.

O que muda com o ECA Digital na prática

A nova legislação estabelece uma série de exigências obrigatórias para empresas que operam serviços digitais acessíveis a menores de idade.

Entre as principais mudanças, está o fim da autodeclaração de idade em plataformas restritas a maiores de 18 anos. Isso significa que usuários não poderão mais apenas informar a idade sem comprovação para acessar conteúdos sensíveis.

Além disso, redes sociais deverão oferecer versões adaptadas para menores, sem conteúdos impróprios ou publicidade direcionada. Outro ponto importante é que contas de usuários com menos de 16 anos precisarão estar vinculadas às de seus responsáveis legais.

Serviços de venda e entrega de produtos restritos, como bebidas alcoólicas, cigarros e itens eróticos, também passam a ser obrigados a verificar a idade do usuário no cadastro ou no momento da compra, bloqueando automaticamente o acesso de menores.

Regras mais rígidas para plataformas e conteúdos sensíveis

A legislação também atinge diretamente setores considerados mais sensíveis.

Plataformas de apostas estão proibidas de permitir cadastro ou acesso de menores de idade, enquanto buscadores deverão ocultar ou sinalizar conteúdos sexualmente explícitos, exigindo verificação de idade para desbloqueio.

Já sites com conteúdo pornográfico terão que implementar sistemas robustos de verificação etária, além de remover contas identificadas como pertencentes a crianças e adolescentes.

Nos jogos eletrônicos, as chamadas “caixas de recompensa” (loot boxes) deverão ser bloqueadas para menores ou disponibilizadas em versões alternativas sem esse tipo de funcionalidade.

Serviços de streaming também entram no radar da lei, sendo obrigados a cumprir rigorosamente a classificação indicativa e oferecer ferramentas como perfis infantis e controle parental.

Fiscalização, relatórios e papel das empresas

Outro ponto central do ECA Digital é o aumento da responsabilidade das plataformas.

Empresas que possuem mais de 1 milhão de usuários menores de idade cadastrados deverão apresentar relatórios periódicos detalhando como lidam com denúncias e quais medidas de moderação de conteúdo adotam.

O objetivo é garantir mais transparência e controle sobre o ambiente digital frequentado por crianças e adolescentes, além de permitir maior fiscalização por parte das autoridades.

Penalidades podem chegar a R$ 50 milhões

O descumprimento das regras previstas na nova legislação pode gerar punições severas.

As multas variam de R$ 10 por usuário cadastrado até o limite de R$ 50 milhões por infração, dependendo da gravidade do caso. Além disso, empresas poderão sofrer sanções como suspensão temporária ou até definitiva de suas atividades no país.

A rigidez das penalidades reforça a intenção do governo de garantir efetividade à lei, evitando que as regras sejam ignoradas pelas plataformas.

ANPD ganha mais poder e vira agência reguladora

Com a entrada em vigor do ECA Digital, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) passa por uma transformação significativa, assumindo o papel de agência reguladora com mais autonomia e poder de fiscalização.

O órgão será responsável por regulamentar pontos ainda pendentes da lei, como os mecanismos específicos de verificação de idade e a forma de vinculação entre contas de menores e responsáveis.

Essa mudança fortalece a estrutura de governança digital no Brasil, ampliando a capacidade de monitoramento e aplicação das regras.

Responsabilidade compartilhada: Estado, famílias e plataformas

A nova legislação deixa claro que a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital não é responsabilidade de apenas um setor.

O modelo adotado é de responsabilidade compartilhada, envolvendo o poder público, as empresas de tecnologia, as famílias e também o sistema educacional.

Especialistas destacam que o Estado deve criar e fiscalizar políticas públicas, enquanto as plataformas precisam implementar ferramentas de segurança eficazes. Já pais e educadores têm papel fundamental no acompanhamento do uso da internet e na formação digital dos jovens.

Desafios e próximos passos

Apesar de já estar em vigor, parte das regras do ECA Digital ainda depende de regulamentação específica, que deve detalhar como algumas medidas serão aplicadas na prática.

Entre os principais desafios estão a implementação de sistemas eficazes de verificação de idade e o equilíbrio entre proteção e privacidade dos usuários.

Além disso, a efetividade da lei dependerá diretamente da fiscalização contínua e da adaptação das empresas às novas exigências.

Um avanço na proteção da infância no ambiente digital

A entrada em vigor do ECA Digital representa um avanço significativo na forma como o Brasil lida com a presença de crianças e adolescentes na internet.

Ao estabelecer regras claras e responsabilizar plataformas, a legislação busca reduzir riscos como exposição a conteúdos impróprios, exploração comercial e violação de dados.

Mais do que impor restrições, a nova lei sinaliza uma mudança de paradigma: a de que o ambiente digital deve ser, também, um espaço seguro para o desenvolvimento saudável das novas gerações.