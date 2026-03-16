Oscar 2026 consagra “Uma Batalha Após a Outra” e deixa Brasil sem estatuetas apesar de indicações históricas

Filme dirigido por Paul Thomas Anderson domina a premiação com seis estatuetas, enquanto representantes brasileiros concorrem em cinco categorias inéditas, mas saem sem vitória.

A 98ª edição do Oscar 2026, realizada neste domingo (15), terminou com a consagração do filme Uma Batalha Após a Outra, que confirmou o favoritismo ao conquistar seis estatuetas, incluindo o prêmio máximo de melhor filme.

A cerimônia também marcou uma participação histórica do Brasil, com indicações em cinco categorias diferentes. Mesmo assim, os representantes brasileiros não conseguiram levar nenhuma estatueta para casa.

Entre os concorrentes brasileiros estavam o filme O Agente Secreto, o ator Wagner Moura e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, indicado pelo trabalho em Sonhos de Trem.

Vitória dominante de “Uma Batalha Após a Outra”

Dirigido por Paul Thomas Anderson, o longa “Uma Batalha Após a Outra” confirmou o favoritismo construído ao longo da temporada de premiações e se tornou o grande vencedor da noite.

O filme, ambientado em um cenário de Estados Unidos sob um regime autoritário, conquistou as seguintes categorias principais:

Melhor Filme

Melhor Direção

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Montagem

Melhor Ator Coadjuvante para Sean Penn

Melhor Seleção de Elenco

Para Anderson, a vitória teve um significado especial. Após acumular 11 indicações ao Oscar ao longo da carreira sem nunca vencer, o cineasta levou três estatuetas em uma única noite, incluindo melhor direção e melhor filme como produtor.

Outro detalhe curioso da cerimônia foi a ausência de Sean Penn. O ator não compareceu ao evento e manteve o hábito recente de não participar de premiações para receber seus prêmios.

“Pecadores” conquista quatro estatuetas e garante prêmio de melhor ator

Outro destaque da noite foi o filme Pecadores, dirigido por Ryan Coogler, que chegou à premiação com um recorde histórico de 16 indicações.

Apesar da expectativa de que pudesse rivalizar com o vencedor da noite, o longa levou quatro categorias:

Melhor Ator para Michael B. Jordan

Melhor Fotografia

Melhor Roteiro Original

Melhor Trilha Sonora

A vitória de Michael B. Jordan foi especialmente marcante. O ator tornou-se apenas o sexto artista negro a vencer o prêmio de melhor ator em quase um século de história da premiação.

Brasil tem participação histórica, mas sai sem prêmios

Mesmo sem vitórias, a edição de 2026 foi considerada histórica para o cinema brasileiro.

Pela primeira vez, o país concorreu em cinco categorias em uma mesma edição do Oscar. O principal representante foi o filme “O Agente Secreto”, indicado nas categorias:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator (Wagner Moura)

Melhor Seleção de Elenco

Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso concorreu ao prêmio de melhor fotografia pelo filme “Sonhos de Trem”.

Durante a cerimônia, Wagner Moura também subiu ao palco para apresentar a categoria de seleção de elenco, momento que acabou sendo um dos principais destaques brasileiros da noite.

Filme norueguês vence categoria internacional

Na disputa por melhor filme internacional, o vencedor foi Valor Sentimental, produção da Noruega dirigida por Joachim Trier.

O longa superou concorrentes fortes, incluindo o brasileiro “O Agente Secreto”, que era considerado um dos favoritos da categoria por especialistas.

Outras vitórias importantes da noite

Entre os outros destaques da premiação estiveram produções que conquistaram múltiplos prêmios técnicos ou artísticos.

O filme Frankenstein levou três categorias técnicas, incluindo direção de arte, figurino e maquiagem.

Já a animação Guerreiras do K-Pop venceu como melhor animação e também conquistou o prêmio de melhor canção original com a música “Golden”, tornando-se a primeira canção de K-pop a vencer a categoria.

Na disputa de atuação feminina, a vencedora foi Jessie Buckley, premiada como melhor atriz por seu trabalho em Hamnet: A Vida Antes de Hamlet.

Já o prêmio de melhor atriz coadjuvante ficou com Amy Madigan, pelo filme A Hora do Mal.

Cerimônia teve discursos políticos e momentos curiosos

A cerimônia também ficou marcada por discursos emocionados e manifestações políticas.

Durante a apresentação do prêmio de filme internacional, o ator Javier Bardem fez um pronunciamento defendendo a paz e pedindo o fim de conflitos armados.

Outro momento curioso foi um empate raro na categoria de curta-metragem com atores, que teve dois vencedores: The Singers e Two People Exchanging Saliva.

O apresentador Conan O’Brien brincou com a situação no palco ao afirmar que o empate provavelmente havia arruinado milhões de apostas feitas pelos fãs da premiação.

Oscar reforça tendências da indústria do cinema

Além dos prêmios, o Oscar 2026 também evidenciou tendências da indústria cinematográfica, como a força das grandes produções globais e o espaço crescente para filmes de plataformas de streaming.

A premiação também foi marcada por momentos de homenagem no segmento “In Memoriam”, lembrando nomes históricos do cinema que morreram no último ano.

Mesmo sem estatuetas, a presença recorde de indicados brasileiros reforça o crescimento do cinema nacional no cenário internacional, aumentando as expectativas para as próximas edições da premiação.