Petrobras anuncia aumento no diesel e novo preço passa a valer neste sábado

Reajuste de R$ 0,38 por litro ocorre em meio à disparada do petróleo no mercado internacional e amplia debate sobre impacto no preço dos combustíveis no Brasil

Petrobras confirma aumento no preço do diesel

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (13) um reajuste no preço do diesel A vendido às distribuidoras. O aumento será de R$ 0,38 por litro e passará a valer a partir deste sábado (14).

Com a mudança, o preço médio do diesel A comercializado pela estatal para distribuidoras passa a ser de R$ 3,65 por litro.

Segundo a empresa, quando considerada a mistura obrigatória utilizada no Brasil — composta por 85% de diesel A e 15% de biodiesel — o impacto final será de aproximadamente R$ 0,32 por litro no diesel B, combustível efetivamente vendido nos postos.

Nesse cenário, a participação média da Petrobras no preço final do diesel B ao consumidor ficará em torno de R$ 3,10 por litro.

Disparada do petróleo internacional pressiona preços

O reajuste anunciado pela Petrobras ocorre em um contexto de forte valorização do petróleo no mercado internacional.

O barril do Brent crude oil, principal referência global para o preço do petróleo, subiu de cerca de US$ 70 no fim de fevereiro para aproximadamente US$ 100 nas últimas semanas.

Esse movimento elevou significativamente os custos do combustível no exterior e ampliou a diferença entre os preços praticados no Brasil e os valores internacionais.

Segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço do diesel vendido pela Petrobras estava 72% abaixo da paridade de importação, com uma defasagem estimada em R$ 2,34 por litro no fechamento do mercado na quinta-feira (12).

Governo tenta conter impacto com redução de impostos

O reajuste acontece apenas um dia após o governo federal anunciar medidas para tentar evitar aumentos maiores no preço dos combustíveis.

Na quinta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu zerar a cobrança de PIS e Cofins sobre o diesel, reduzindo a carga tributária federal sobre o combustível.

A Petrobras informou que o impacto do aumento anunciado para as distribuidoras deverá ser parcialmente compensado pela desoneração tributária, o que pode ajudar a amenizar a alta para o consumidor final.

Além disso, a estatal já havia indicado que pretende aderir ao programa de subsídios criado pelo governo para estabilizar os preços.

Primeiro aumento do diesel em mais de um ano

O reajuste anunciado agora marca o primeiro aumento no preço do diesel pela Petrobras em mais de um ano.

O último reajuste havia sido uma redução aplicada em maio de 2025, enquanto o aumento anterior havia ocorrido em fevereiro de 2025.

Desde então, a estatal vinha mantendo os valores estáveis, mesmo com a volatilidade no mercado internacional de petróleo.

Impacto pode chegar ao transporte e aos alimentos

O diesel é considerado um dos combustíveis mais sensíveis da economia brasileira, principalmente por seu impacto direto no transporte de cargas e de passageiros.

Como grande parte da logística nacional depende de caminhões, mudanças no preço do combustível podem refletir no custo de fretes e, consequentemente, nos preços de produtos transportados pelo país, incluindo alimentos e bens de consumo.

Por isso, reajustes no diesel costumam gerar preocupação em setores produtivos e no governo, que tenta equilibrar a política de preços da Petrobras com medidas para reduzir impactos inflacionários.

Mercado segue atento aos próximos movimentos

Com o petróleo internacional em níveis elevados e ainda sujeito a instabilidades geopolíticas, analistas avaliam que o mercado seguirá atento às próximas decisões da Petrobras.

A evolução dos preços no exterior, a política energética do governo brasileiro e possíveis medidas fiscais continuarão sendo fatores determinantes para os próximos ajustes no valor dos combustíveis no país.