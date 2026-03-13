Bolsonaro é internado na UTI com broncopneumonia após passar mal em Brasília

Ex-presidente apresentou febre alta, vômitos e falta de ar e foi levado ao Hospital DF Star após atendimento de emergência solicitado pelo Corpo de Bombeiros

Bolsonaro é internado na UTI após quadro de broncopneumonia

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (13) após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral, segundo boletim médico divulgado pela equipe responsável por seu atendimento.

Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, depois de apresentar febre alta, sudorese intensa, calafrios, vômitos e falta de ar durante a madrugada.

De acordo com o comunicado médico, exames de imagem e laboratoriais confirmaram o quadro respiratório.

“Foi submetido a exames de imagem e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo”, informou o boletim.

Atendimento começou ainda na Papudinha

Bolsonaro passou mal enquanto estava detido na chamada Papudinha, a sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde cumpre pena desde janeiro.

O chamado para atendimento médico foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal por volta das 7h40 da manhã, inicialmente com suspeita de pneumonia.

Posteriormente, o ex-presidente foi levado ao hospital por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegando ao Hospital DF Star por volta das 8h50.

Flávio Bolsonaro relatou mal-estar nas redes sociais

O senador Flávio Bolsonaro informou nas redes sociais que o pai apresentou episódios de vômitos durante a madrugada, o que motivou o atendimento emergencial.

Segundo ele, o quadro evoluiu para dificuldades respiratórias, levando à necessidade de encaminhamento hospitalar e à realização de exames mais detalhados.

Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez…



Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante.



Peço orações para que não seja nada grave. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026

Ex-presidente cumpre pena por tentativa de golpe

Bolsonaro está preso desde janeiro deste ano após condenação relacionada à tentativa de golpe de Estado.

A sentença foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou pena de 27 anos e três meses de prisão.

Desde então, o ex-presidente permanece detido na sala de Estado-Maior da unidade policial em Brasília.

Saúde de Bolsonaro já motivou outros atendimentos

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro apresenta problemas de saúde desde que passou a cumprir pena.

Em setembro do ano passado, quando ainda estava em prisão domiciliar, ele precisou de atendimento médico após apresentar vômitos, tontura e queda de pressão.

Já em janeiro deste ano, quando ainda estava custodiado na Polícia Federal, o ex-presidente precisou ser internado depois de passar mal e bater a cabeça em um móvel dentro da cela.

Defesa já pediu prisão domiciliar por motivos de saúde

Desde a transferência para a Papudinha, advogados de Bolsonaro têm apresentado pedidos para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, alegando fragilidade no estado de saúde.

Os pedidos, no entanto, foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.

Uma junta médica da Polícia Federal chegou a elaborar um laudo sobre a situação clínica do ex-presidente e concluiu que, apesar da necessidade de acompanhamento médico, ele possui condições de permanecer na unidade prisional.

Estrutura médica da Papudinha

A unidade onde Bolsonaro está preso foi adaptada para oferecer suporte médico permanente.

Entre os recursos disponíveis estão acompanhamento médico 24 horas, fisioterapia, barras de apoio na cama e estrutura para alimentação, além de monitoramento constante do estado de saúde do ex-presidente.

Mesmo com essa estrutura, o episódio desta sexta-feira levou à necessidade de internação hospitalar e monitoramento intensivo.

Até o momento, não há previsão oficial de alta médica.