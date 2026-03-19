Santa Isabel abre participação popular para construção da LDO 2027

Moradores são convidados a enviar sugestões e ajudar a definir prioridades do orçamento municipal

População é chamada a participar do planejamento da cidade

A Prefeitura de Santa Isabel convida toda a população a participar de um importante processo de construção coletiva: está aberto o formulário de participação popular da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027.

O instrumento é fundamental para definir como os recursos públicos serão planejados e aplicados no próximo ano, impactando diretamente áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e serviços urbanos.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e com a inclusão da sociedade nas decisões estratégicas da cidade.

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Entenda o papel da LDO no orçamento municipal

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das principais ferramentas de planejamento da gestão pública. Ela funciona como um elo entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Na prática, a LDO estabelece as metas e prioridades que irão orientar a elaboração do orçamento do município, garantindo que os investimentos estejam alinhados com as necessidades reais da população.

Mais do que um documento técnico, a LDO representa um compromisso com a responsabilidade fiscal e com a organização eficiente dos recursos públicos.

Participação popular fortalece decisões mais eficientes

Ao abrir o formulário para contribuições, a Prefeitura busca ampliar o diálogo com os moradores e tornar o processo ainda mais democrático.

A população pode enviar sugestões, ideias e apontamentos sobre melhorias e demandas da cidade, colaborando diretamente com o planejamento das ações que serão executadas pela gestão municipal.

Esse tipo de participação é essencial para que o poder público compreenda, de forma mais precisa, as prioridades de cada bairro e região.

Contribuições ajudam a definir prioridades para 2027

A participação popular na construção da LDO permite que o orçamento municipal reflita de maneira mais fiel as necessidades da população.

Entre os principais temas que podem ser abordados estão investimentos em mobilidade, saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana, além de projetos sociais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico.

A Prefeitura destaca que todas as sugestões serão analisadas pelas equipes técnicas responsáveis pela elaboração da proposta orçamentária.

Compromisso com transparência e gestão participativa

A abertura do formulário reforça uma gestão baseada na escuta ativa da população e na construção conjunta de soluções.

Ao participar, o cidadão exerce seu papel na democracia e contribui diretamente para o futuro de Santa Isabel, ajudando a definir onde e como os recursos públicos devem ser aplicados.

A expectativa é que a iniciativa amplie o engajamento da comunidade e fortaleça políticas públicas mais eficazes e alinhadas com a realidade local.