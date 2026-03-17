Viana admite tentativas de vazamento em sala-cofre da CPMI do INSS e cobra investigação

Presidente da comissão, Carlos Viana defende apuração rigorosa após suspeitas de exposição de informações sigilosas envolvendo Daniel Vorcaro

Suspeita de vazamento mobiliza CPMI e Polícia Legislativa

A suspeita de vazamento de informações sigilosas dentro da sala-cofre da CPMI do INSS elevou o nível de preocupação no Congresso Nacional. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, afirmou que a Polícia Legislativa deverá conduzir uma investigação para apurar possíveis falhas de segurança e identificar responsáveis pela exposição indevida de dados protegidos.

A sala-cofre é considerada um ambiente de máxima segurança, criado justamente para garantir o armazenamento e a análise de documentos sensíveis, especialmente aqueles oriundos de quebras de sigilo autorizadas judicialmente. Ainda assim, indícios de tentativas de vazamento e até uso irregular de dispositivos de gravação colocaram em xeque a integridade do sistema.

“Existiram tentativas e vazamentos de informações que deveriam permanecer restritas à investigação”, afirmou o senador, reforçando a gravidade da situação.

Decisão do STF determina fechamento da sala

A crise se intensificou após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o fechamento imediato da sala-cofre. A medida foi tomada diante da suspeita de comprometimento das provas e do risco de invalidação de todo o material reunido pela comissão.

A decisão tem caráter preventivo e busca garantir que as evidências coletadas não sejam questionadas judicialmente no futuro. A integridade da cadeia de custódia das provas é considerada essencial para o andamento de qualquer investigação, especialmente em casos de grande repercussão nacional.

Segundo Viana, a medida protege não apenas o processo investigativo, mas também o resultado esperado pela sociedade.

Dados sensíveis e risco de anulação de provas

O foco da preocupação está nos dados relacionados ao empresário Daniel Vorcaro, que foram obtidos por meio de quebra de sigilo autorizada. Essas informações incluem registros financeiros e dados pessoais que, se expostos de forma indevida, podem comprometer tanto a investigação quanto os direitos individuais.

Especialistas apontam que vazamentos desse tipo podem levar à anulação de provas, caso fique comprovado que houve acesso irregular ou violação de procedimentos legais. Esse risco torna a apuração ainda mais urgente.

O próprio senador destacou que qualquer falha pode ser usada pela defesa para questionar a validade das evidências apresentadas.

Reunião com Advocacia do Senado deve definir próximos passos

Diante do cenário, Carlos Viana convocou uma reunião com a Advocacia do Senado para avaliar como cumprir a decisão do STF e discutir um eventual pedido de esclarecimento ao gabinete de André Mendonça.

A expectativa é definir prazos para a devolução dos materiais apreendidos e estabelecer critérios para o tratamento das informações pessoais contidas nos documentos. Parte dos dados deverá passar por um filtro rigoroso antes de retornar à CPMI, garantindo a proteção de informações privadas que não tenham relação direta com a investigação.

Nova fase da operação amplia pressão sobre investigados

Paralelamente à crise envolvendo a sala-cofre, a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União, deflagrou uma nova fase da operação Sem Desconto. A ação investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

A operação resultou no cumprimento de mandados de prisão contra investigados ligados a associações e ao setor empresarial. Entre os alvos estão ex-dirigentes de entidades e empresários suspeitos de participação no esquema.

Além disso, a deputada Maria Gorete Pereira foi submetida a medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar.

Segurança institucional entra em debate

O episódio reacende um debate mais amplo sobre a segurança institucional dentro do próprio Congresso Nacional. A existência de uma sala-cofre pressupõe um nível elevado de proteção — tanto física quanto digital — e a suspeita de vazamento indica possíveis fragilidades no sistema.

A credibilidade da CPMI depende diretamente da preservação das informações sob sua responsabilidade, especialmente em investigações que envolvem grandes volumes de dados sensíveis e interesses políticos e econômicos relevantes.

A depender dos resultados da apuração, o caso pode levar à revisão de protocolos de segurança e até à responsabilização de agentes públicos ou terceiros que tenham tido acesso indevido ao material.