As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda recebem manutenções programadas nesta semana 

São Paulo, 14 de abril de 2025 – A ViaMobilidade, expedição responsável pelas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, realiza nesta semana uma série de manutenções programadas com foco na melhoria da continuidade da operação e da infraestrutura. As interversões ocorreram entre os dias 14 e 20 de abril, sempre fora do horário de maior movimentação, para minimizar impactos na rotina dos passageiros. Nestes períodos, os trens circularão com intervalos diferenciados, conforme a programação abaixo.



Linha 8-Diamante

Na sexta-feira (18), das 4h às 20h, os intervalos serão de aproximadamente 10 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi. Após às 20h, o intervalo será de cerca de 20 minutos no mesmo trecho.



No sábado (19), das 20h às 0h, intervalos de aproximadamente 18 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi. E no domingo (20), das 4h às 0h, os tópicos seguem em cerca de 18 minutos neste trecho.



Linha 9-Esmeralda

Nos dias 14, 15 e 16 (segunda a quarta-feira), das 23h às 0h, os trens circularão com intervalos de aproximadamente 12 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.



No sábado (19), das 20h às 0h, os intervalos serão de cerca de 10 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba-Senac, e de aproximadamente 20 minutos no trecho entre Jurubatuba-Senac e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.



No domingo (20), das 7h às 19h, a mesma configuração será mantida, com intervalos de 10 minutos entre Osasco e Jurubatuba-Senac, e de 20 minutos entre Jurubatuba-Senac e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.