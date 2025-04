Bolsonaro é submetido a cirurgia em hospital particular de Brasília após nova obstrução intestinal neste domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está passando por uma cirurgia neste domingo (13) no Hospital DF Star, em Brasília. A decisão pelo procedimento foi tomada após exames indicarem uma obstrução intestinal persistente, consequência da facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. 

Bolsonaro foi inicialmente hospitalizado na sexta-feira (11) em Santa Cruz, Rio Grande do Norte, após sentir dores abdominais durante uma agenda no estado. Ele foi transferido para Natal e, posteriormente, para Brasília, onde os médicos optaram pela cirurgia devido à persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas.

A cirurgia, uma laparotomia exploradora, tem como objetivo liberar as aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Esta é a quinta intervenção cirúrgica relacionada às complicações decorrentes do atentado de 2018. 

Antes da cirurgia, Bolsonaro expressou confiança na equipe médica e agradeceu o apoio recebido: 

“Ao meu lado, o bispo JB Carvalho e bons médicos e enfermeiros. Se Deus quiser, tudo ocorrerá bem.”