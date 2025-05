Robert Francis Prevost é eleito novo papa e adota o nome Leão XIV

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi escolhido como o novo líder da Igreja Católica, assumindo o nome de Papa Leão XIV. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (8), após a tradicional fumaça branca surgir da chaminé da Capela Sistina, sinalizando que os cardeais reunidos em conclave chegaram a um consenso.

Prevost é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos a comandar a Igreja. Sua escolha ocorreu no segundo dia de votações, em um processo que contou com a participação de 133 cardeais com direito a voto — número superior ao dos últimos dois conclaves. A rápida definição confirma a expectativa de que os cardeais buscavam uma liderança que represente continuidade, especialmente em relação às reformas promovidas por seu antecessor.

O anúncio oficial foi feito em latim, pelo cardeal Dominique Mamberti, da sacada da Basílica de São Pedro, em Roma. Pouco depois, o novo pontífice fez sua primeira aparição pública para saudar os fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

Prevost nasceu em Chicago e era visto como aliado próximo do Papa Francisco, que o elevou ao cargo de cardeal. Sua eleição ocorre em um momento desafiador para a Igreja, que enfrenta uma perda progressiva de fiéis em diversas regiões do mundo e a necessidade de manter a relevância diante de um cenário global cada vez mais secularizado.

A sucessão aconteceu 17 dias após o falecimento do Papa Francisco, que morreu em decorrência de um AVC e insuficiência cardíaca, após anos de saúde fragilizada. Durante seus 12 anos de pontificado, Francisco foi reconhecido por reformas significativas e por buscar uma Igreja mais próxima da realidade dos fiéis.

Com o fim oficial do período de Sé Vacante, inicia-se uma nova etapa para o Vaticano. O pontificado de Leão XIV poderá indicar se haverá continuidade na linha reformista de Francisco ou se novos rumos serão adotados.