Renatinho denuncia brinquedo quebrado na Praça dos Trabalhadores

Por Pedro Ferreira e assessoria do vereador em 07/05/2025.

O vereador Renato Ramos de Souza (PL), o Renatinho Se Ligue voltou a cobrar da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos providências urgentes em relação à manutenção dos brinquedos nas praças da cidade. O parlamentar citou o caso, por exemplo, do brinquedo situado na Praça dos Trabalhadores, na região central. Para ele, trata-se de uma tragédia anunciada que precisa ser evitada o quanto antes.

Ainda, de acordo com ele, o equipamento público localizado em uma das principais áreas de lazer do município está quebrado há meses e, portanto, oferece sérios riscos às crianças. No início do ano, Renatinho Se Ligue já havia oficiado o governo local solicitando a manutenção da estrutura. Na semana passada, reforçou o alerta sobre o perigo, mas nenhuma ação concreta foi tomada até agora.

Por isso, na sessão ordinária, na terça-feira, dia 06, o parlamentar reforçou o pedido e, ao mesmo tempo, relembrou um acidente trágico ocorrido em 2017 na cidade de Poá, quando uma criança morreu após o desabamento de um brinquedo de madeira em condições precárias.

“Na realidade, estamos diante de uma tragédia iminente, caso nada seja

feito pelo poder público”, afirmou.

O vereador, por sua vez, lamentou que a única providência da Prefeitura até agora foi colocar apenas fitas plásticas para interditar o local, o que é claramente insuficiente e até irresponsável. No fundo, Renatinho Se Ligue exige uma solução efetiva para o grave problema. Em contrapartida, caso o equipamento atual não possa ser consertado, o brinquedo deve ser substituído imediatamente.

Segurança

Desta maneira, o Poder Executivo garantiria que as crianças tenham acesso a um espaço digno e seguro para brincar. O vereador acrescentou também que o local é a única opção de lazer ao ar livre para muitas crianças da cidade, sobretudo, aos finais de semana e feriados, uma vez que o Parque Nosso Recanto, no Jardim Pérola, segue fechado para reforma. Aliás, a obra, segundo ele, avança em ritmo extremamente lento.