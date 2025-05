“Vereador Anderson do Depósito inclui o Dia Municipal do Motociclista no calendário oficial de Ferraz”

Idealizado pelo vereador Anderson dos Santos (PSD), o Anderson do Depósito o “Dia Municipal do Motociclista” está sendo incluído no calendário oficial de datas e eventos de Ferraz de Vasconcelos. O projeto de lei nº0026/2025 com essa finalidade foi aprovado em primeira discussão, na sessão ordinária, na terça-feira, dia 13. Com isso, o texto poderá retornar à pauta na próxima terça-feira, dia 20, a partir das 9h.

Pela matéria, o “Dia Municipal do Motociclista” será celebrado anualmente em 27 de julho, na cidade. Aliás, a mesma data é comemorada em todo o país por profissionais e amadores. Ainda, de acordo com a proposta, os festejos incluem, por exemplo, eventos culturais de valorização aos motociclistas em geral. No fundo, o movimento está ligado à liberdade e à aventura.

Além disso, o projeto prevê também a realização de motociatas, apresentações de bandas locais e de outras atividades que promovam a integração da comunidade e o fortalecimento do respeito à segurança no trânsito. “É uma data propícia para incentivarmos a conscientização das pessoas sobre a importância de evitar ocorrências no trânsito”, diz Anderson do Depósito.

Para ele, essa categoria profissional exerce um trabalho fundamental no dia a dia, já que é a responsável por transportar de maneira rápida e eficiente alimentação e outros produtos de consumo do cidadão. “Convém destacar que no período da pandemia os motociclistas entregadores tiveram uma missão diária extraordinária em prol da sociedade”, comentou Anderson do Depósito. Ele agradeceu os votos dos colegas.

Origem

O Dia Nacional do Motociclista é uma homenagem póstuma ao mecânico da Honda Marcus Bernardi, que faleceu em 27 de julho de 1974. A data foi proposta pelo então proprietário de uma concessionária da companhia, em Sorocaba (SP) Rogério Gonçalves. Na realidade, apesar de ter sido oficializada somente em julho do ano passado, a ideia partiu do então e saudoso deputado federal paulista Alcides Franciscatto, em 1984.

Por Pedro Ferreira, em 14/05/2025.