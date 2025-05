Reggae Fest acontece com casa lotada e muita música para os ferrazenses

No último sábado, 10 de maio, as cores do reggae invadiram a cidade de Ferraz de Vasconcelos com a 3ª edição do Reggae Fest que ocorreu no Montreal Eventos, no bairro do Tanquinho, com recorde de público. As bandas Coletivo Reggae, M.A.F.U. e Mato Seco comandaram a festa.

Uma mega estrutura de palco foi montada de iluminação e som, além de uma praça de alimentação diversificada para atender os participantes. No intervalo de cada banda, o vereador e DJ Claudio Squizato (que dedicou uma emenda impositiva para a realização do evento) comandava as pick-ups com os clássicos do reggae.

A banda Coletivo Reggae abriu os trabalhos da noite com músicas que embalaram os participantes. Já os integrantes da M.A.F.U. apostaram em um repertório repleto de sucessos que empolgaram a todos.

A banda Mato Seco subiu no palco trazendo seus principais trabalhos como Tudo nos é dado, Resistência, Caminho da Luz, Brilho Oculto, Grande Guerreiro, Sou Assim, entre outros. O cantor Rodrigo Piccolo deixou uma mensagem de paz e esperança sendo ovacionado por todos.

Vale destacar que o Reggae Fest faz parte do calendário cultural do município de Ferraz de Vasconcelos, no qual valoriza todas as manifestações e expressões da Cultura.