Inverno 2025 no Alto Tietê deve ter frio intenso e chuvas, aponta previsão

O inverno de 2025 começa oficialmente nesta sexta-feira (20), às 23h42, e deve trazer ondas de frio e chuva para o Alto Tietê, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da plataforma Tempo OK. A estação vai até o dia 22 de setembro, às 15h19.

Já na segunda-feira (23), uma frente fria avança sobre o Sul do Brasil e provocará chuvas em diversas regiões, incluindo o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e parte do estado de São Paulo, o que inclui a capital e a região do Alto Tietê.

Com a chegada do sistema, as temperaturas devem cair significativamente a partir da manhã de segunda-feira em estados do Sul e no Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, a queda será sentida principalmente na terça-feira (24), com os termômetros voltando a subir somente na quinta-feira (26).

O frio, além de impactar a rotina das pessoas, também costuma provocar mudanças nos hábitos, especialmente na alimentação. A tendência é que massas de ar frio continuem a atuar ao longo da estação, mantendo o padrão de temperaturas baixas e ocorrência de chuvas na região.