Marcha para Jesus reúne milhares em SP com orações, shows gospel e bandeiras de Israel

A 33ª edição da Marcha para Jesus reuniu milhares de evangélicos nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, nas ruas de São Paulo. O evento, considerado a maior manifestação cristã evangélica do país, teve início às 10h na Avenida Tiradentes, em frente à estação da Luz, e seguiu até as 20h com orações, shows e atos religiosos.

A programação começou com uma oração coletiva em homenagem às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Fiéis vestidos de verde e amarelo, cores do evento deste ano, também carregavam bandeiras de Israel, que foram distribuídas gratuitamente.

Mais de 20 atrações do gospel se apresentaram, entre elas Aline Barros, Thalles Roberto e Morada. Desde as primeiras horas da manhã, jovens voluntários preparavam balões e enfeites para o trio elétrico da Igreja Renascer em Cristo, organizadora do evento.

Ambulantes aproveitaram o público para vender produtos temáticos: camisetas por R\$ 50, fitas coloridas por R\$ 10 e bandeiras de Israel com leão por R\$ 40.

O calor intenso provocou mal-estar em diversos participantes; ao menos 10 pessoas foram atendidas pelos bombeiros. O evento contou com a presença de autoridades como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o ministro do STF, André Mendonça.