Prefeitura de Ferraz estima receita de R$ 771,4 milhões para 2026

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos estima de forma preliminar obter uma receita total de R$771,4 milhões no ano que vem, contra uma projeção reavaliada para este ano de R$722 milhões. Já o montante da despesa está

calculado em R$757,1 milhões para 2026, contra R$684,6 milhões em 2025.



Os números fazem parte do projeto de lei nº0035/2025, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em tramitação na Câmara Municipal. O texto do Poder Executivo inclusive passou por audiência pública presencial e virtual na Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade (CPOFC) da Casa nesta quarta-feira, dia 04. Por isso, após essa etapa, a matéria ficou apta para ser apreciada em dois turnos pelo plenário, o que poderá ocorrer até o final deste mês. Na sequência, aproposta segue para sanção do Palácio da Uva Itália, porém, os seus efeitos práticos vão vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026. Para o secretário municipal da Fazenda Pedro Paulo Teixeira Junior, a estimativa de arrecadação total leva em consideração a realidade econômica da municipalidade, no entanto, os cálculos finais serão feitos, de fato, na Lei Orçamentária Anual (LOA), a ser enviada para o Poder legislativo até o dia 30 de setembro do corrente. Segundo ele, a atual projeção não inclui os recursos oriundos de novos contratos e convênios com os governos estadual e federal e o envio de emendas parlamentares.

Fachada da prefeitura. Foto: Reprodução/TV Cenário



De acordo com ele, somente com o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo municipal tenta atrair investimentos da ordem de R$80 milhões. Os projetos para contemplar diversas áreas estão em fase de análise por especialistas da União, em Brasília. Em contrapartida, o Poder Executivo projeta um aporte financeiro de R$50 milhões provenientes de emendas parlamentares estaduais e federais. Neste caso, a principal aposta repousa sobre o deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos).



Emendas impositivas



Já de emendas individuais impositivas, a LDO para 2026 prevê, de início, R$8,8 milhões, ou R$523,3 mil para cada vereador. A estimativa corresponde a 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL), de R$741,4 milhões. Os valores ficarão concentrados na Reserva de Contingência para evitar o remanejamento de outras secretarias. Convém ressaltar que a LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte sendo, portanto, um instrumento de conexão entre o Plano Plurianual (PPA) e a LOA.