Ferraz de Vasconcelos inaugura novo aparelho de Raio-X e expande atendimento de saúde

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou na manhã desta quinta-feira (5) um novo equipamento de Raio-X no Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na Vila Romanópolis. Com a nova aquisição, a cidade agora conta com dois aparelhos de Raio-X, um deles já em operação na UBS da Vila São Paulo.