Incêndio destrói palco principal do Tomorrowland na Bélgica

Um incêndio de grandes proporções destruiu na manhã desta quinta-feira (17/7) o palco principal do Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, realizado anualmente na cidade de Boom, na Bélgica. O incidente ocorreu apenas um dia antes do início oficial do evento, previsto para esta sexta-feira (18/7), e mobilizou equipes de emergência locais.

De acordo com a imprensa belga, a estrutura cenográfica foi totalmente consumida pelas chamas. O palco, conhecido por sua imponência e por representar o tema de cada edição do festival, trazia neste ano o conceito “Orbyz”, uma ambientação inspirada em elementos de gelo e fantasia.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio nem sobre eventuais mudanças no cronograma do festival. A polícia e os bombeiros seguem investigando as circunstâncias do ocorrido.

A decoração destruída seria posteriormente reaproveitada em outras edições do Tomorrowland ao redor do mundo, incluindo a edição brasileira marcada para outubro.

A organização do festival ainda não se pronunciou sobre o impacto do incidente na realização do evento.