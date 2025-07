Ladrão é agredido ao tentar assaltar família com arma de brinquedo

Um criminoso foi imobilizado por populares após tentar assaltar uma família na tarde do último sábado (12), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O homem abordou um casal que passeava com dois bebês em um carrinho e ameaçou as vítimas com uma arma de airsoft, réplica de arma de fogo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito se aproxima da família, composta por um casal, a sogra de um deles e os dois filhos gêmeos. O assaltante exigiu o cordão que o pai das crianças usava no pescoço. No entanto, ao perceber que a arma não era real, a vítima decidiu reagir.

Com a ajuda de testemunhas que presenciaram a cena, o pai conseguiu imobilizar o assaltante até a chegada da Polícia Militar. Ninguém se feriu durante a ação.

A PM do Rio de Janeiro prendeu o criminoso em flagrante, e o caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca). A família informou que voltava da praia quando foi surpreendida pelo ladrão.