Governo do Paraná propõe auxílio de R$ 50 mil por família atingida pelo tornado; FGTS deve ser liberado

O governo do Paraná anunciou a possíbilida de um auxílio financeiro de até R$ 50 mil para as famílias que tiveram suas casas completamente destruídas pelo tornado que atingiu cidades do estado nos últimos dias. Foi encaminhado à Assembleia Legislativa do estado o texto que propõe o projeto.

A medida faz parte de um plano emergencial de reconstrução, coordenado pela Defesa Civil estadual em parceria com as prefeituras das regiões afetadas. De acordo com o governo paranaense, o benefício será destinado exclusivamente às famílias que perderam a residência de maneira total, impossibilitando o retorno ao imóvel.

Vídeo sobre liberação de auxílio ( Vídeo: reprodução/ YouTube/Metrópole)

Sobre votação do projeto

Segundo o site CNN, no projeto é proposto uma alteração na lei do Fecap (Fundo Estadual para Calamidades Públicas), que garante um apoio mais rápido às famílias das cidades afetadas pelo fenômeno climático. Ainda segundo o site, a Assembleia faria duas sessões extraordinárias neste último domingo dia (9), para votar a proposta.

Destruição após tornado

O tornado que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, na sexta-feira (7), deixando um cenário de devastação. De acordo com as autoridades, ao menos seis pessoas morreram — cinco moradores da própria cidade e uma em Guarapuava. A Defesa Civil estadual informou que mais de 700 pessoas ficaram feridas.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a intensidade do tornado pode ser, em avaliação inicial, classificada como F2, com ventos entre 180 km/h e 250 km/h. Entretanto, há indícios de que, em algumas áreas, a velocidade dos ventos superou os 250 km/h, o que indicaria uma possível reclassificação para F3.