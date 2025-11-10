Cozinheira é assassinada após recusar pedido de facção para envenenar policiais no Ceará

A cozinheira, Antônia Ione Rodrigues da Silva, conhecida como Bira, foi assassinada na cidade de Saboeiro, no interior do Ceará. Segundo as primeiras investigações da Polícia Civil, o crime estaria relacionado à recusa da vítima em colocar veneno na comida de policiais militares, a pedido de integrantes de uma facção criminosa que atua na região.

Antônia trabalhava como cozinheira e segundo informações do G1, ela trabalhou com cozinheira do destacamento da PM, no município de Saboeiro. A Polícia Civil investiga a participação de ao menos três suspeitos no homicídio.

Crime ocorreu dentro da residência da vítima

O assassinato aconteceu dentro da casa da cozinheira, no distrito de Flamengo, zona rural de Saboeiro. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atacada por criminosos armados e não resistiu aos ferimentos. Relatos colhidos durante a investigação indicam que ela vinha sendo pressionada por integrantes de uma facção para envenenar alimentos destinados a policiais. A recusa teria motivado a retaliação. A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e realizou buscas na região.

Suspeitos detidos e investigação em andamento

A Polícia Civil informou que três suspeitos foram detidos, entre eles um adolescente. Os envolvidos estariam ligados a um grupo criminoso com atuação no interior do estado. O caso segue sob investigação para identificar mandantes, confirmar a motivação e aprofundar a análise da comunicação entre os suspeitos e a facção. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirmou que novas medidas estão sendo adotadas, mas não detalhou as ações por motivo de sigilo investigativo.