Castelo de Ferraz de Vasconcelos: A História da Família Zenker e o Monumento que Nasceu das Cinzas da Guerra

Por que um castelo existe em Ferraz de Vasconcelos?

A pergunta intriga moradores e visitantes há décadas. Para muitos, o município ainda é visto como uma simples cidade-dormitório, marcada pelo crescimento urbano acelerado e pela proximidade com a capital. No entanto, como afirma o diretor Nilo Verguer,

“Há uma falsa ideia de que Ferraz não passa de um aglomerado de casas e pessoas servindo apenas como cidade dormitório, mas isto está longe de ser verdade. Ferraz tem uma história riquíssima, com grandes personagens que merecem ser contadas — esta é apenas uma delas.”

E essa história nos leva diretamente ao Castelo de Ferraz de Vasconcelos e à trajetória da família Zenker, que cruzou oceanos fugindo da guerra e encontrou no Brasil o lugar para recomeçar.

A Origem: Uma Família que Fugiu da Guerra

A saga dos Zenkers começa no caos da Primeira Guerra Mundial, se intensifica na Segunda e termina em solo brasileiro, após fugir da devastação que assolou a Europa.

Arthur e Elizabeth Zenker, acompanhados de parte da família, deixaram para trás um continente em ruínas e uma vida marcada por perseguições, insegurança e incertezas políticas.

Ao chegarem ao Brasil, construíram raízes em Ferraz de Vasconcelos, onde decidiram erguer um imóvel completamente fora do padrão comum: um castelo.

Mais do que uma residência, a construção simbolizava renascimento, segurança e resistência — um marco físico de que, enfim, estavam longe dos horrores da guerra.

A Construção do Castelo em Ferraz de Vasconcelos

Erguido em meio ao então pacato município, o castelo tornou-se um ponto de referência local. A arquitetura singular comunicava a mistura de nostalgia europeia com o sonho de prosperidade no Brasil.

Ao longo das décadas, o castelo foi:

um símbolo familiar,

um marco da imigração europeia na região,

e um testemunho silencioso das transformações sociais e culturais de Ferraz.

A família Zenker, que já havia sofrido com a instabilidade política europeia, também enfrentou dificuldades no Brasil. Seu jornal — que fazia parte das iniciativas da família — chegou a ser fechado durante o governo de Getúlio Vargas, em um período marcado por rígido controle da imprensa e perseguições políticas.

O Documentário: “Zenker – Das Cinzas da Guerra ao Castelo de Ferraz”

Essa história, antes restrita a poucas famílias e ao bairro, ganha nova dimensão com o documentário “Zenker – Das Cinzas da Guerra ao Castelo de Ferraz”, produzido por Nilo Verguer, com realização financeira e de divulgação pela Visagee Publicidade.

Trailer do documentário: clique aqui



A Visagee Publicidade e o Papel de Raphael Ramalho

A produção só foi possível graças à estrutura fornecida pela Visagee Publicidade, sob liderança do CEO Raphael Ramalho, de 21 anos.

A agência assumiu integralmente:

marketing e divulgação;

lançamento oficial;

organização do evento de estreia;

fornecimento de câmeras, estúdio, microfones, iluminação e transporte;

equipe técnica;

criação da identidade visual;

design gráfico e digital;

e toda a estruturação profissional do projeto.

Segundo a Visagee:

“A Visagee Publicidade foi a responsável por fornecer toda a estrutura necessária para a produção do documentário Zenker – Das Cinzas da Guerra ao Castelo de Ferraz. A agência assumiu integralmente o marketing, a divulgação, o lançamento oficial e a organização do evento de estreia.”

O esforço conjunto deu visibilidade a uma das histórias mais importantes — e pouco conhecidas — do município.

Homenagem ao Seu Ari — Morador Histórico do Jardim Castelo

Durante o lançamento do documentário, um momento de profunda emoção foi dedicado a Seu Ari, um dos primeiros moradores do Jardim Castelo e entrevistado para o filme.



Autoridades Presentes na Cerimônia

A estreia do documentário contou com presenças importantes que reforçam o impacto cultural do projeto:

Priscila Gambale , prefeita de Ferraz de Vasconcelos;

, prefeita de Ferraz de Vasconcelos; Ana Rosa , secretária de Cultura do município;

, secretária de Cultura do município; Gisele de Luca, bisneta de Elizabeth e Arthur Zenker, representando a família homenageada.

A participação da descendente direta dos Zenkers deu ao evento um toque histórico e afetivo único.

Um Legado que Ferraz Não Pode Esquecer

O Castelo de Ferraz de Vasconcelos é mais do que uma curiosidade arquitetônica: é um monumento à resistência, à reconstrução e às trajetórias de famílias que fugiram da guerra para escrever um novo capítulo no Brasil.

O documentário, a pesquisa histórica e as homenagens realizadas mostram que Ferraz possui um patrimônio cultural vivo, pulsante, que merece ser contado, registrado e celebrado.

Assim como afirma Nilo Verguer, essa é apenas uma das grandes histórias que o município guarda — e muitas outras ainda esperam para ser reveladas.