Denúncia: infestação de escorpiões assusta moradores de Ferraz de Vasconcelos

Moradores do bairro São Giovani, em Ferraz de Vasconcelos, denunciaram um cenário de risco à saúde pública nas proximidades do antigo seminário conhecido como “Porta do Céu”. Segundo os relatos, o local estaria infestado de escorpiões, o que tem causado medo e insegurança às famílias que vivem na região.

De acordo com os moradores, diversas solicitações já foram feitas à Prefeitura, porém a resposta recebida foi de que o imóvel seria de propriedade particular. A população, no entanto, cobra uma ação do poder público, destacando que o município tem o dever de notificar o proprietário e adotar medidas emergenciais para evitar a proliferação dos animais peçonhentos.

Na imagem, escorpião encontrado em residência

Registros enviados por moradores mostram escorpiões sendo encontrados dentro de residências. Em um dos relatos, uma moradora afirmou ter encontrado um escorpião em seu sofá enquanto estava com a neta. Em outro registro, datado de novembro do ano passado, moradores relataram o aparecimento de escorpiões preto e amarelo dentro de casas próximas ao local.

Um vídeo mais recente também mostra um escorpião capturado por um morador e colocado em um balde com água, reforçando a preocupação da comunidade.

A situação tem gerado temor, principalmente entre famílias com crianças, idosos e animais domésticos. Moradores pedem providências imediatas para evitar acidentes.

A reportagem permanece aberta para posicionamento da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e acompanhará os desdobramentos do caso.