Com baixa adesão, greve dos caminhoneiros não provoca interrupções no tráfego em estradas do país

A paralisação nacional convocada por grupos de caminhoneiros para esta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, registrou baixa adesão. Desde as primeiras horas da manhã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não havia recebido notificações de mobilizações significativas e que não foram identificados bloqueios nas rodovias federais.

Equipes da PRF relataram tráfego normal em trechos monitorados, sem registros de interdições ou retenções provocadas por atos da categoria. O fluxo de veículos seguiu o padrão habitual observado em dias úteis.

Sindicatos ligados ao setor de combustíveis também informaram que bases de distribuição continuaram operando normalmente ao longo do dia, sem relatos de interrupções relacionadas à paralisação convocada.

Divergência entre representantes

A convocação da greve foi feita por parte dos caminhoneiros, que haviam protocolado junto ao governo reivindicações como ajustes no marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, estabilidade contratual e aposentadoria especial.

Entidades nacionais representativas da categoria, porém, declararam que não apoiavam a paralisação e que não havia uma convocação unificada para um movimento de abrangência nacional. A falta de consenso se refletiu na ausência de ações coordenadas nas estradas.

Até o fim do dia 4, os trechos monitorados das rodovias federais e estaduais permaneciam sem alterações relevantes, e não havia registros de bloqueios associados ao movimento.