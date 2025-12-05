Doações dos EUA para vítimas da enchente no RS são desviadas e vendidas em brechós, diz MP

Doações enviadas para vítimas das enchentes no RS foram parar em brechós da Serra Gaúcha

Doações enviadas dos Estados Unidos para auxiliar famílias atingidas pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024 foram desviadas e colocadas à venda em brechós da Serra gaúcha, segundo o Ministério Público do Estado. A descoberta motivou a deflagração da Operação Ascaris, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS) nesta quinta-feira (4/12).

As investigações identificaram que roupas, fraldas, utensílios domésticos e outros materiais enviados tanto por doadores americanos quanto por empresas da região foram encaminhados a uma ONG. Em vez de serem entregues às famílias desabrigadas, os itens eram comercializados.

Esquema incluía lavagem de dinheiro e uso de “laranjas”

O Ministério Público aponta indícios de lavagem de dinheiro, uso de terceiros para movimentação financeira e recebimento de valores via Pix em nomes que não pertenciam aos beneficiados. Parte do dinheiro obtido teria sido usada para adquirir automóveis, um apartamento e outros bens.

De acordo com o promotor responsável pela investigação, Manoel Figueiredo Antunes, os acusados “se aproveitaram da dor das pessoas para obter vantagem patrimonial”. Ele destacou ainda que alguns dos investigados chegaram a promover ações solidárias nas redes sociais durante o período das enchentes.

Operação cumpre mandados e bloqueia R$ 2 milhões

A Operação Ascaris cumpriu oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Caxias do Sul, São Marcos e Boa Vista do Sul. Também foi determinado o bloqueio de R$ 2 milhões em contas bancárias ligadas aos suspeitos.

Ao todo, oito pessoas — três delas da mesma família — e uma empresa estão sob investigação.

Durante a ação, duas pessoas foram presas em flagrante por venderem medicamentos proibidos junto a roupas que deveriam ter sido destinadas às vítimas das enchentes.

70 caixas de doações são recuperadas

Os agentes apreenderam 70 caixas de produtos originalmente destinados às famílias atingidas, incluindo mamadeiras, roupas, fraldas e escovas de dente. Após autorização judicial, os itens serão novamente direcionados a doações.

Denúncia partiu do Consulado-Geral em Miami

A investigação teve início após uma denúncia enviada ao Consulado-Geral do Brasil em Miami. A denúncia alertava para a venda, em brechós da Serra, de roupas importadas — algumas de marcas conhecidas — que deveriam ter sido entregues a desabrigados no Rio Grande do Sul.

Com documentos, celulares e mídias eletrônicas apreendidos, o Ministério Público agora busca identificar outros possíveis envolvidos e calcular o total movimentado ilegalmente.

O coordenador estadual do Gaeco, promotor André Dal Molin, afirmou que a operação conta com apoio da Defesa Civil e tem como objetivo responsabilizar os envolvidos e recuperar todos os bens desviados.