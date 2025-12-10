Poá recebe circuito esportivo do Sesc com atletas referência do skate nacional

Apoiado pela Prefeitura, o Sesc traz para a ONG Social Skate vivências esportivas e narrativas inspiradoras de nomes como Daniel Amorinha, referência do paraskate, e Gabi Mazetto, destaque olímpico do skate street

Poá será palco, no próximo dia 11, de uma das etapas do Circuito Sesc de Esportes 2025 – Movimento que Aproxima, iniciativa que leva modalidades esportivas a municípios que não possuem unidades do Sesc. A ação local, coordenada pela unidade de Mogi das Cruzes, oferecerá atividades gratuitas voltadas ao skate, das 14h30 às 16h30. Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e do Sindicato do Comércio, o evento será realizado na ONG Social Skate (Rua Rosa, 439 – Calmon Viana), organização reconhecida pelo trabalho socioesportivo com crianças e jovens.

Atletas reconhecidos

A programação inclui vivências e bate-papos com atletas que são referência no skate nacional, aproximando o público de grandes nomes da modalidade. Entre os convidados da edição em Poá está o paratleta Daniel Amorinha, um dos principais nomes do paraskate no Brasil.

Amorinha superou a amputação de braços e pernas após uma meningite na infância e transformou sua história em um exemplo de superação e inspiração. Ele conquistou prêmios como “Inspiração do Ano” no STU Awards 2023 e o internacional “Against All Odds”, oferecido pela Street League Skateboarding (SLS). Além de atleta, Amorinha atua como palestrante e criador de conteúdo motivacional, compartilhando reflexões sobre superação, autoestima e inclusão.

Também integra a programação a atleta olímpica Gabi Mazetto, destaque do skate street brasileiro. Gabi faz parte de todas as seleções nacionais da modalidade desde 2018 e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta tem trajetória marcada pela consistência, pela dedicação ao alto rendimento e pelo protagonismo na luta pela ampliação da visibilidade das mulheres no skate. Durante a ação, Gabi vai compartilhar sua experiência em competições internacionais, os bastidores dos treinos e a importância de fortalecer a presença feminina no cenário esportivo.

Incentivo ao esporte

O secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, destacou a importância da ação para a cidade e para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à juventude. “Receber uma etapa do Circuito Sesc de Esportes é uma grande conquista para Poá. Além de aproximar nossos jovens de atletas que são referência nacional, essa iniciativa reforça o papel transformador do esporte na formação cidadã”, afirmou.

Serviço

Circuito Sesc de Esportes 2025 – Movimento que Aproxima (Poá)

Data: 11 de dezembro

Horário: 14h30 às 16h30

Local: ONG Social Skate – Rua Rosa, 439, Calmon Viana – Poá/SP

Atividades: Vivências de skate, bate-papos e participação de atletas Daniel Amorinha e Gabi Mazetto

Entrada: Gratuita