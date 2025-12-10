Santa Isabel avança com respeito, cuidado e amor ao próximo

Com um investimento de R$ 2.119.100,00, o município dá mais um passo importante na construção de uma cidade que valoriza a vida e coloca as pessoas no centro das decisões.

Foram adquiridas quatro novas ambulâncias de porte grande, zero quilômetro, totalmente equipadas para dar suporte às altas, internações e transferências hospitalares.

Cada veículo representa mais do que um investimento: representa segurança, acolhimento e a certeza de que cada isabelense será atendido com ainda mais dignidade.

Também foi adquirido um Spin 0 km, com capacidade para 7 lugares, destinado ao Centro de Transporte Sanitário. Este veículo auxiliará no deslocamento de pacientes para consultas, exames e tratamentos fora do município, garantindo mais conforto e cuidado em cada trajeto.

Essa conquista é fruto da soma de esforços: emendas impositivas da Câmara Municipal, recursos próprios, recursos estaduais e recursos federais. Quando diferentes esferas se unem por um propósito maior — o bem-estar da população — o resultado é uma cidade mais forte, humana e preparada.

Santa Isabel segue avançando com responsabilidade, compromisso e respeito. Cada novo passo é uma vitória construída com trabalho e amor .