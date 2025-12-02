Prefeitura de Ferraz garantiu transporte gratuito para candidatos do Vestibulinho ETEC 2025

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a empresa Alto Tietê Transportes (ATT Transportes), garantiu neste domingo (30) o transporte coletivo gratuito para os candidatos inscritos no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (ETEC) 2025.

A ação teve como objetivo assegurar que todos os estudantes pudessem chegar aos locais de prova com segurança e tranquilidade, reforçando o compromisso da administração municipal com a democratização do acesso ao ensino técnico. O Vestibulinho da ETEC é uma das principais portas de entrada para cursos profissionalizantes na região.

Na imagem transporte de Ferraz

O benefício foi concedido exclusivamente aos candidatos, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de inscrição. Os ônibus circularam em horários especiais, das 11h às 13h e das 18h às 20h, atendendo a demanda antes e após a realização da prova.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, destacou a importância da iniciativa para os jovens ferrazenses. “Sabemos da importância da ETEC na vida dos nossos jovens e, por isso, buscamos essa parceria para facilitar o acesso às provas. Garantir transporte gratuito é também construir igualdade de oportunidades e apoiar os sonhos de cada estudante ferrazense”, afirmou.

A ação teve caráter social e não gerou custos aos cofres públicos, sendo totalmente viabilizada pela parceria com a Alto Tietê Transportes, empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade.

Solicitação do vereador Renatinho

A medida também atendeu ao pedido do vereador Renatinho, que formalizou a solicitação após receber relatos sobre as dificuldades dos estudantes para chegar aos locais de prova. Ele reforça que seguirá cobrando a implantação definitiva do passe livre estudantil, promessa da atual gestão e considerada essencial para ampliar o acesso dos jovens à educação.

Renatinho comemorou a conquista e declarou: “Cada avanço no transporte estudantil é uma vitória para os jovens de Ferraz.”