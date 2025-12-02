PF realiza operação contra ataques cibernéticos direcionados a deputados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), uma operação para investigar ataques cibernéticos coordenados que tiveram como alvo parlamentares que manifestaram apoio ao chamado “PL Antiaborto”.

A ação, batizada de Operação Intolerans, busca esclarecer ataques do tipo negação de serviço (DDoS), que provocaram instabilidade e indisponibilidade nos sites institucionais de deputados federais. Entre os parlamentares afetados estão Bia Kicis (PL-DF), Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Paulo Bilynsky (PL-SP).

Segundo a Polícia Federal, os ataques comprometeram a comunicação e a atividade legislativa dos parlamentares, já que seus portais oficiais ficaram fora do ar em diferentes momentos.

Como parte da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados em São Paulo (SP) e Curitiba (PR). A investigação contou ainda com o apoio de autoridades internacionais por meio de mecanismos de cooperação jurídica.

A PF afirma que os trabalhos continuarão até que todos os responsáveis pelas investidas cibernéticas sejam identificados e responsabilizados conforme a legislação vigente.