Search
Close this search box.

PF realiza operação contra ataques cibernéticos direcionados a deputados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), uma operação para investigar ataques cibernéticos coordenados que tiveram como alvo parlamentares que manifestaram apoio ao chamado “PL Antiaborto”.

A ação, batizada de Operação Intolerans, busca esclarecer ataques do tipo negação de serviço (DDoS), que provocaram instabilidade e indisponibilidade nos sites institucionais de deputados federais. Entre os parlamentares afetados estão Bia Kicis (PL-DF), Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Paulo Bilynsky (PL-SP).

Segundo a Polícia Federal, os ataques comprometeram a comunicação e a atividade legislativa dos parlamentares, já que seus portais oficiais ficaram fora do ar em diferentes momentos.

Como parte da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados em São Paulo (SP) e Curitiba (PR). A investigação contou ainda com o apoio de autoridades internacionais por meio de mecanismos de cooperação jurídica.

A PF afirma que os trabalhos continuarão até que todos os responsáveis pelas investidas cibernéticas sejam identificados e responsabilizados conforme a legislação vigente.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube