Corpo de criança de 11 anos é localizado após afogamento no Rio Tietê, em Biritiba Mirim

Criança estava desaparecida desde segunda-feira após se afogar; corpo foi localizado próximo ao local do acidente

O corpo de uma menina de 11 anos que se afogou no Rio Tietê, em Biritiba Mirim, foi encontrado na manhã desta quarta-feira. A criança estava desaparecida desde a última segunda-feira, quando caiu no rio nas proximidades da rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura.

A localização encerra dois dias de buscas intensas realizadas por equipes especializadas em resgate aquático.

Corpo foi encontrado próximo ao último ponto de avistamento

Localização ocorreu a cerca de 70 metros do ponto onde a vítima foi vista pela última vez

De acordo com as informações repassadas pelos bombeiros, o corpo da menina foi localizado a aproximadamente 70 metros do local onde ocorreu o afogamento. A região apresenta correnteza forte e variação constante no nível da água, o que dificultou o trabalho das equipes.

O resgate foi feito após varreduras minuciosas ao longo do curso do rio, concentradas principalmente nas áreas indicadas como último ponto de avistamento da vítima.

Buscas mobilizaram equipes especializadas e apoio estadual

Operação contou com reforço de unidades de diferentes regiões e apoio técnico

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de várias cidades do estado, além do apoio do Grupo de Ações em Emergências e Desastres. Mergulhadores, embarcações e equipamentos específicos foram utilizados durante a operação.

Segundo os bombeiros, o trabalho foi prejudicado pelas chuvas recentes, que elevaram o nível do Rio Tietê e aumentaram a força da correnteza, tornando o ambiente ainda mais perigoso para os socorristas.

Redução do nível do rio auxiliou no resgate

Fechamento de comporta foi fundamental para o avanço das buscas

Para auxiliar na operação, uma comporta localizada rio acima foi temporariamente fechada, o que permitiu a redução do nível da água em mais de um metro. A medida foi considerada essencial para evitar que o corpo fosse arrastado pela correnteza e para garantir maior segurança às equipes de resgate.

Com o nível do rio mais baixo, os bombeiros conseguiram avançar em pontos antes inacessíveis.

Bombeiros alertam para riscos de afogamento no verão

Casos aumentam nesta época do ano, especialmente em rios e represas

O Corpo de Bombeiros reforçou o alerta sobre os riscos de entrar em rios e represas, principalmente durante o verão. Somente no último fim de semana, outros dois casos de afogamento com morte foram registrados na região do Alto Tietê.

Entre os principais perigos estão:

Correnteza forte

Fundo irregular

Falta de sinalização

Uso de boias inadequadas

Atenção redobrada com crianças e consumo de álcool

Supervisão constante é essencial para evitar tragédias

Os bombeiros destacam que crianças devem ser supervisionadas o tempo todo quando estiverem próximas a rios, lagos ou represas. Outro fator de risco apontado é o consumo de bebida alcoólica, que pode comprometer a percepção do perigo e a capacidade de reação.

A orientação é evitar locais sem estrutura de segurança e respeitar sempre os avisos das autoridades para prevenir novos acidentes.