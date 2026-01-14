Quaest 2026: Lula lidera todos os cenários de 2º turno e enfrenta disputa mais equilibrada contra Tarcísio

Pesquisa aponta vantagem do presidente em sete simulações eleitorais, com diferenças que variam de cinco a 20 pontos percentuais

A primeira pesquisa Quaest de 2026, divulgada nesta quarta-feira (14), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em todos os cenários de segundo turno testados. O levantamento simulou disputas contra sete possíveis candidatos da oposição, revelando vantagens que variam de cinco a 20 pontos percentuais.

Apesar da liderança consistente, o cenário mais equilibrado é contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apresenta o menor intervalo entre os concorrentes.

Disputa mais apertada é contra Tarcísio de Freitas

Diferença de cinco pontos marca o cenário mais competitivo

No cenário em que Lula enfrenta Tarcísio de Freitas, o presidente registra 44% das intenções de voto, enquanto o governador paulista aparece com 39%. A diferença de cinco pontos percentuais é a menor entre todas as simulações realizadas pela pesquisa.

Em comparação com o levantamento anterior, divulgado em dezembro, Lula oscilou de 45% para 44%, enquanto Tarcísio cresceu de 35% para 39%, indicando um avanço do governador paulista e maior competitividade nesse cenário específico.

Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro e Ratinho Júnior

Diferença de sete pontos em ambos os cenários

Contra Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 45%, enquanto o senador soma 38%, mantendo uma vantagem de sete pontos percentuais. Em relação à pesquisa anterior, o presidente oscilou um ponto para baixo, enquanto Flávio cresceu dois pontos.

Já no cenário com Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, Lula registra 43%, contra 36% do adversário, repetindo a diferença de sete pontos.

Esses cenários indicam que, embora a oposição apresente crescimento pontual, o presidente segue em posição confortável nas simulações de segundo turno.

Maior vantagem aparece contra Renan Santos

Diferença chega a 20 pontos percentuais

A maior distância registrada pela pesquisa ocorre no cenário entre Lula e Renan Santos (Missão). Nesse confronto, o presidente aparece com 46%, enquanto o adversário soma 26%, configurando uma vantagem de 20 pontos percentuais.

Resultados semelhantes também são observados nos cenários contra Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã), nos quais Lula mantém liderança ampla e consistente.

Confira todos os cenários simulados pela Quaest

Pesquisa testa possíveis confrontos no segundo turno

Cenário 1 – Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 44%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 39%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Cenário 2 – Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Indecisos: 2%

Branco/nulo/não vai votar: 15%

Cenário 3 – Lula x Ratinho Júnior

Lula (PT): 43%

Ratinho Júnior (PSD): 36%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Cenário 4 – Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 33%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Cenário 5 – Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 31%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Cenário 6 – Lula x Aldo Rebelo

Lula (PT): 45%

Aldo Rebelo (DC): 27%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 24%

Cenário 7 – Lula x Renan Santos

Lula (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 26%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 24%

Aprovação do governo Lula segue dividida

Desaprovação permanece em 49%, dentro da margem de erro

Além das simulações eleitorais, a pesquisa também avaliou a percepção da população sobre o governo Lula. O levantamento mostra que 49% desaprovam a gestão, enquanto 47% aprovam, números que permanecem estáveis em relação ao levantamento anterior e dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

A aprovação oscilou levemente para baixo, de 48% para 47%, enquanto a desaprovação se manteve no mesmo patamar.

Avaliação do governo aponta estabilidade

Percepção negativa segue ligeiramente acima da positiva

Quando questionados sobre a avaliação geral do governo, os entrevistados responderam da seguinte forma:

Avaliação negativa: 39%

39% Avaliação positiva: 32%

32% Avaliação regular: percentual restante

Os números indicam estabilidade no humor do eleitorado, sem variações expressivas em relação ao mês anterior.

Cenário eleitoral ainda depende de definições partidárias

Candidaturas só serão oficializadas nos próximos meses

Apesar das simulações, é importante destacar que nenhuma candidatura está oficialmente confirmada. Os partidos ainda precisam definir seus nomes nas convenções partidárias entre julho e agosto, com registro oficial até 15 de agosto.

Mesmo assim, a pesquisa revela que Lula entra em 2026 como favorito nos cenários de segundo turno, ainda que enfrente um ambiente de avaliação de governo mais polarizado.

Resumo do cenário político apontado pela Quaest

Liderança eleitoral convive com aprovação dividida

A pesquisa Quaest de janeiro de 2026 mostra um presidente eleitoralmente competitivo, liderando todos os cenários de segundo turno, mas governando em um contexto de opinião pública dividida. O desempenho de adversários como Tarcísio de Freitas indica que a disputa pode ganhar contornos mais equilibrados ao longo do ano, tornando o cenário político dinâmico e aberto a mudanças.